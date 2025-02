Centrodestra all’attacco: "Stadio, un vero fallimento. Anni di improvvisazione"

"Dieci anni di gestione del Benelli da buttare". Il centrodestra pesarese scriva a Biancani a proposito della sua decisione di non finanziare il nuovo stadio: "Nella sua foga di non scontentare mai nessuno, il sindaco Biancani, capace di dire tutto e il contrario di tutto, ha finito per affermare una sola verità incontrovertibile: la gestione degli ultimi dieci anni dei lavori allo stadio Benelli è stata un totale fallimento. Con le sue dichiarazioni, Biancani ha nei fatti demolito la strategia del suo predecessore Ricci, evidenziando ciò che da tempo il centrodesta ha ripetutamente denunciato: interventi a rattoppo, milioni di euro spesi senza un progetto complessivo e nessuna strategia concreta per la riqualificazione del Benelli. Le opere realizzate sono state solo interventi spot, mossi da interessi elettorali e dal bisogno di rivendicare risultati inesistenti. L’attuale stadio non è idoneo ad un salto di categoria della squadra e ridicolizzato dalle tifoserie avversarie in tutti i social. Sono stati spesi circa 4 milioni nella nuova tribuna Prato, nelle luci, nel nuovo rettangolo di gioco, ma senza un progetto complessivo che garantisse idoneità ed un vero miglioramento strutturale e funzionale".

I consiglieri comunali di centrodestra di Lega (Dario Andreolli), Fratelli d’Italia (Serena Boresta, Cristina Canciani, Giovanni Corsini, Daniele Malandrino, Michele Redaelli), Pesaro Svolta (Marco Lanzi, Giulia Marchionni), Forza Italia (Mauro Marinucci, Antonio Bartolomei, Giovanni Dallasta) incalzano: "La verità è che si sono sprecati milioni di euro senza un piano coerente, senza un’idea chiara di come valorizzare l’intera area dello stadio. E questo spreco di risorse è stato approvato dagli stessi assessori che oggi Biancani ha confermato nella sua giunta fotocopia della precedente. Il sindaco ha mai chiesto ai suoi assessori, gli stessi che hanno avallato i lavori del passato, come sia possibile che oggi si parli di azzerare tutto? Se ritiene davvero che la gestione sia stata fallimentare, allora dovrebbe prendere atto e allontanare tutti gli assessori della “giunta fotocopia” che hanno contribuito a queste scelte scellerate".

"Non solo – concludono – oggi Biancani ipotizza sui giornali interventi di maxi ristrutturazione, ma è consapevole che il Comune ha persino venduto ad Aspes un’intera area della tribuna per abbatterla e costruire una palazzina di studi medici? Una scelta dettata solo dall’esigenza di fare cassa per alimentare senza strategia il bilancio e finanziare interventi propagandistici. Basta con queste prese in giro nei confronti della città, dei tifosi e delle loro aspettative. Da decenni Pesaro subisce questa gestione inconcludente: prima il fallimento del project financing, che ha fatto perdere al Comune risorse e terreni a vantaggio di privati; poi strategie piegate alle logiche elettorali, che hanno fatto spendere milioni di euro senza migliorare lo stadio, ancora oggi tra i peggiori d’Italia. Pesaro merita rispetto, progettualità e una visione concreta per il futuro. Basta con questo pressapochismo che penalizza la città".