Centrodestra ’cavalca’ i dehors: "Per Germano serve una soluzione. Le attività non siano stritolate"

L’addio al dehor di ‘Germano’, lo storico bar, gelateria e pasticceria in piazzale Collenuccio che a fine mese verrà smontato per sempre dopo anni di tribunali, contestazioni e l’ultimo ‘no’ ricevuto anche dal Comune di Pesaro, non lascia senza quesiti la destra pesarese che, appena appresa la notizia si interroga su alcune domande.

"La politica di regolamenti, regole, sanzioni e commi portata avanti dall’asse PD-5 stelle è davvero la giusta direzione per creare maggiori opportunità imprenditoriali e per migliorare il decoro? Non rischiamo di ridurre le opportunità e di non corrispondere alle esigenze sempre più variegate e flessibili di chi ha un’attività commerciale? Ci preoccupa la notizia della rimozione del Gazebo del bar Germano in piazzale Collenuccio che, anche se non fosse perfettamente conforme a quanto previsto dagli attuali regolamenti, certamente non produce alcun degrado, anzi". A dirlo i capigruppo di centrodestra Michele Redaelli, Dario Andreolli, Giulia Marchionni e Daniele Malandrino a nome di tutti i consiglieri comunali di centrodestra, che ampliano il ragionamento su tutto il centro storico.

"Continuando così, altro che valorizzazione del centro storico. La proliferazione di normative tra cui quelle comunali, i pareri della Sovrintendenza e tutta una serie di lacci e lacciuoli burocratici rendono complicatissima la vita di commercianti ed esercenti – continuano -. I regolamenti devono essere fatti per normare lo svolgimento delle attività e valorizzarle, non per penalizzarle. Questo è lo spirito con cui nel 2017 era stata approvata la regolamentazione cittadina dei dehors verso la quale abbiamo contribuito in modo propositivo e non conflittuale. Da allora si è avviato un percorso che ha visto le attività adeguarsi ai criteri del regolamento, convinti che il decoro e l’armonizzazione siano due elementi indispensabili, ma come abbiamo più volte sostenuto anche in Consiglio comunale, occorre che i dispositivi comunali vengano continuamente monitorati ed eventualmente migliorati e adeguati se portano effetti non virtuosi".

Da qui poi le richieste della destra pesarese: "Chiediamo che l’amministrazione intervenga su due aspetti. Innanzitutto, impegnandosi ad identificare una strada percorribile per fare in modo che si trovi una soluzione per il gazebo di ‘Germano’ e per chi si trova in soluzioni analoghe. In secondo luogo – concludono -, chiediamo che si possa fare una ricognizione dello stato attuale per verificare se possa essere necessario apportare delle correzioni ai regolamenti in seguito ad una sempre più dettagliata comprensione delle dinamiche che riguardano il nostro centro storico o mettere in atto nuove iniziative a sostegno delle attività".

g.m.