Centrodestra e il caso ’hater’: "Ricci paghi di tasca propria tutte le spese processuali"

"Ricci utilizza le istituzioni per interessi personali, ma la Cassazione lo smentisce. Ora paghi direttamente tutte le spese processuali".

I consiglieri comunali di centrodestra intervengono a seguito della sentenza della Suprema Corte che ha recentemente assolto un 59enne pesarese che, con un commento su Facebook, aveva pubblicato, durante la pandemia Covid, una foto di Ricci sulla quale era stato scritto un commento tagliente: "l’onnipresente mediomen, il pinocchio semianalfabeta sindacontagio, dentro Ricci per epidemia colposa ...". Secondo la Cassazione gli insulti erano indirizzati alla persona fisica e non a tutto il Comune ma la querela da cui scaturì il procedimento penale non venne presentata da Matteo Ricci come privato cittadino ma dall’avvocatura civica del Comune di Pesaro che non era stato il bersaglio delle offese.

"Ancora una volta – sottolineano i consiglieri - viene messo in luce come Matteo Ricci dimostri la sua concezione personalistica delle istituzioni, piegandole ai propri interessi. La querela non poteva essere presentata dal Comune, poiché le offese non erano rivolte all’ente, bensì a Ricci in quanto individuo. Il primo cittadino di Pesaro, invece, ha ritenuto opportuno coinvolgere l’istituzione per una questione privata, alimentando un evidente cortocircuito tra funzione pubblica e interesse personale. Un atteggiamento inaccettabile, che mina la credibilità delle istituzioni e dimostra, ancora una volta, l’arroganza con cui Ricci ha esercitato il proprio mandato".

"Alla luce – prosegue la nota del centrodestra – della pronuncia della Suprema Corte che ha dichiarato improcedibilità dell’azione penale promossa dal Comune, è quantomeno doveroso se non persino dovuto che Ricci provveda direttamente al pagamento di tutte le spese processuali sostenute per tutti i gradi dei giudizio oltre a farsi carico del pagamento delle spese legali cui il Comune sarà stato condannato stante la soccombenza".

"Ricci – conclude l’opposizione – ha usato il Comune come se fosse una sua proprietà privata. La sua battaglia contro il linguaggio d’odio è a senso unico. Da una parte, si scaglia contro gli insulti ricevuti, dall’altra, è il primo a insultare chiunque osi criticarlo, con un’arroganza che oggi viene smascherata anche dalla giustizia".