Centrodestra: il candidato. Imprenditore o politico?. Spuntano Broccoli e Mochi

Se il Pd sta ancora consultando, alla ricerca di un sindaco, da quattro mesi la sua ora esigua base, composta da 79 membri del comitato comunale, il centro destra in realtà forse rischia ancora di più. Di aver elencato diversi possibili candidati a sindaco, ma di non essere ancora riusciti ad aver un sì come Dio comanda, dai cosiddetti esponenti della società civile. L’operazione è ovviamente più difficile da parte di coloro che da 78 anni non eleggono mai un primo cittadino nella città "dei sindaci comunisti".

Non solo. Il centro destra che governa la Regione Marche vorrebbe espugnare l’alcazar della "rossa" Pesaro. Ma forse non ha ancora capito come farlo. Tanto che fino adesso avrebbe consultato solo imprenditori o giù di lì. Tra i nomi circolati c’era prima di tutto Nardo Filippetti, imprenditore del settore alberghiero, con un breve passato di consiglieri comunale dei Liberi xPesaro. Poi sono stati interpellati anche la presidente di Confindustria Alessandra Baronciani, l’ex-direttore della stessa associazione di categoria Salvatore Giordano. E se Filippetti deve continuare ad occuparsi dei suoi alberghi come l’Excelsior e il Charlie, anche gli altri candidati hanno rifiutato ogni profferta. In questi giorni sarebbe cominciata, la pressione su un altro imprenditore con le caratteristiche giuste: nome nuovo, giovane età, impegno nella Confindustria. Stiamo parlando di Davide Broccoli, 40 anni, titolare della Vetrotec e vice presidente dell’associazione industriali.

A seguire l’operazione sarebbe il presidente Francesco Acquaroli, avendo i Fratelli d’Italia una vera golden share sul nome da scegliere. Gli stessi Fratelli d’Italia che si sono però divisi sulla segreteria provinciale conquistata da Nicola Baiocchi ai danni di Giorgio Mochi e dei fratelli Baldelli. Operazione che secondo alcuni potrebbe ancora finire con un recupero di Giorgio Mochi come candidato sindaco. Il commissario provinciale non riconfermato dopo la mossa di Baiocchi e delle sezioni Fdi di Pesaro, Fano, Urbino e Mondolfo.

Giorgio Mochi, con un’esperienza di 15 anni da sindaco di Piobbico, ha molti legami a Pesaro. Troverebbe però delle resistenze dagli alleati. Ma anche da un gruppo consiliare che si è battuto a lungo contro la forza di Matteo Ricci. Un gruppo che potrebbe puntare su una giovane donna come alternativa ai candidati "ricciani" Vimini e Biancani. D’altra parte nella serie di sondaggi effettuati da destra si è preferito il livello economico a quello sociale che poteva essere interpretato da Silvio Cattarina. "In realtà il centro destra – racconta un esponente che preferisce la riservatezza – sta cercando di costruire una candidatura capace di rappresentare un pezzo della città con profilo civico ed imprenditoriale. Acquaroli cerca di coagulare il meglio possibile. Ma non è facile".

Come non è facile nel Pd far passare Biancani o Vimini senza primarie. Girano anche altri nomi come Luca Pieri, Sara Mengucci e Marco Perugini. D’altra parte, Matteo Ricci prenderà tempo in ogni modo, magari ipotizzano anche un possibile terzo mandato da sindaco senza limiti di popolazione. Nell’attesa, Ricci si sta preparando alle elezioni europee, come farebbe anche l’ex-sottosegretaria Alessia Morani. Entrare tra gli eletti è quasi impossibile ma perché non provare credendo di farcela?

Luigi Luminati