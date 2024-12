Centrodestra: prima storica vittoria. Quelli che hanno espugnato Soria: "C’era volontà di cambiamento"

Sono entusiasti e con la mente già rivolta al lavoro da fare nelle prossime settimane, i consiglieri della lista Ascoltiamo Pesaro eletti nel Quartiere Soria-Tombaccia dopo aver conquistato la maggioranza in Consiglio. E’ la prima storica vittoria del centrodestra. Gli unici precedenti risalgono ai tempi delle circoscrizioni (vittorie in centro e in Baia Flaminia nel 1999), ma era tutta un’altra storia. "Siamo davvero contenti del risultato ottenuto – dice la neoconsigliera Clelia Bisello, la più votata, che ha conquistato 70 preferenze – perché ho molto a cuore il benessere dei miei concittadini e vorrei lavorare per mantenere alta la qualità della vita. La nostra arma vincente è stata sicuramente quella dell’ascolto delle persone e delle loro problematiche. Crediamo nel gioco di squadra, anche per questo nel simbolo della nostra lista era rappresentato un puzzle, che indica proprio l’unione delle forze per un obiettivo comune". Bisello, 23 anni, è tra le più giovani elette: "Daremo voce anche ai ragazzi, che hanno creduto nella nostra proposta – dice – ed un tema su cui ci concentreremo maggiormente e che mi sta a cuore è quello della sicurezza. Un altro problema sentito è quello del traffico, per cui insieme al resto della squadra ci impegneremo a migliorare".

D’accordo il neoconsigliere eletto di ‘Ascoltiamo’, Ivan Laccetti, 22 anni, che ha ottenuto 55 preferenze. "Sono molto soddisfatto della vittoria della nostra lista – dice Laccetti –. Ero già stato candidato alle ultime elezioni comunali con la lista di giovani ‘Pesarò’, che appoggiava Marco Lanzi, una lista che si era già dimostrata una rivelazione e questo nuovo successo lo dimostra. Con questo voto i residenti hanno confermato di volere un cambiamento. Ora i temi su cui ci concentreremo saranno viabilità, parcheggi e verde pubblico. A Tombaccia servono soluzioni per il miglioramento del traffico, che si concentra in gran parte su via Milano, così come a Soria su Lungo Foglia Caboto. Lavoreremo anche per migliorare il problema parcheggi a Baia Flaminia, ascoltando il punto di vista di cittadini e commercianti".

Ad intervenire anche Gabriele Angelini (66 preferenze): "Il nostro è un gruppo molto coeso – spiega – e sono convinto che riusciremo a lavorare bene, anche con la collaborazione di chi siederà nei banchi dell’opposizione. Per molti cittadini noi saremo le prime persone a cui rivolgersi per segnalare i problemi del quartiere e lavoreremo insieme per trovare soluzioni".

ali.mu.