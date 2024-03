Centrosinistra, passerella dei candidati

di Anna Marchetti

"Una città che tuteli la salute dei cittadini, inclusiva, accessibile e che non rinunci alla crescita economica e sociale". I candidati sindaci alle primarie, Cora Fattori (Più Europa), Cristian Fanesi (Pd), Etienn Lucarelli (Noi civiche Fano) e Samuele Mascarin (In Comune) hanno presentato ieri pomeriggio nella sala Pedinotti di Palazzo Martinozzi il manifesto programmatico del centrosinistra: sala stracolma con almeno 150 persone. Soddisfazione palpabile tra i candidati sindaci che hanno voluto dare un messaggio di unità. "Non siamo l’uno contro l’altro – ci ha tenuto a chiarire Lucarelli – ma quattro rappresentanti di mondi diversi che stanno cercando di proporre e fare il meglio per la loro città".

Sulla sanità ha puntato l’attenzione Samuele Mascarin, candidato di In Comune", che ha accusato la destra di non dare risposte "tanto che da mesi il tema è scomparso dal dibattito cittadino. Il sindaco ha dovuto presentare ricorso al Tar contro la Regione per gli 80 posti finiti alla clinica privata convenzionata di Villa Fastiggi a Pesaro a discapito del 50 posti letto pubblici destinati Santa Croce". "I numeri parlano chiaro – ha proseguito Mascarin – l’investimento regionale sull’ospedale di Pesaro è di 204 milioni di euro, su Fano (il riferimento è alla palazzina dell’emergenza-urgenza) è di 16 milioni. Per il futuro noi pensiamo a Fano come a una città viva, che vuole ancora crescere e il suo ospedale non si può ridurre a un grande pronto soccorso".

Fanesi ha invece ricordato che in caso di vittoria alle Primarie, "riaprirà il confronto con quei partiti che hanno fatto scelte diverse" (il riferimento è ai Progressisti) e, poi parlando del futuro sviluppo della città, ha annunciato che prima delle elezioni "cadranno gli scheletri dell’ex zuccherificio destinato a diventare un polo logistico". Sull’efficientamento della macchina pubblica ha invece puntato l’attenzione Cora Fattori che, ieri, ha avuto il supporto del presidente del suo partito Federico Pizzarotti presente in sala. "Fano – ha aggiunto Fattori – è uno snodo energetico importante grazie alla presenza della Saipem ma anche al rilancio della cantieristica: imprese che puntano su le energie rinnovabili e l’idrogeno. Noi siamo al centro di un triangolo estremamente importante per la ricerca scientifica tra le università di Bologna, Urbino ed Ancona". Non sono mancati gli attacchi al candidato della destra, Serfilippi, "scelto da Ancona, mentre a decidere il candidato sindaco del centrosinistra saranno i fanesi". E ancora: "Aprire il percorso delle primarie è stata una scelta coraggiosa, ma l’alleanza con i cittadini ci permetterà di vincere le elezioni di giugno".

"La nostra presenza oggi – hanno proseguito i candidati – anche la testimonianza di un cambio di passo generazionale, la sfida che ci attende è grande". Ricordati anche alcuni degli obiettivi raggiunti dall’Amministrazione Seri dall’eccellenza delle mense scolastiche, al pasto gratuito assicurato ogni giorno a 300 bambini, ai servizi alla persona. "Abbiamo grandi progetti per questa città che – ha ribadito Lucarelli – dovrà sempre essere inclusiva e avere nei quartieri i suoi riferimenti".