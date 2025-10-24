C’era un ragazzo, ma 60 anni fa. Gianni Morandi alla Vitrifrigo Arena

Dopo il doppio applauditissimo concerto di Marco Mengoni, nel calendario della Vitrifrigo Arena del prossimo anno si iscrive un nuovo appuntamento. Si tratta di un gradito ritorno; quello del sempreverde Gianni Morandi che all’astronave si esibirà sabato 2 maggio. Si tratta di un nuovo tour nei palasport (10 le date per ora in programma), dal titolo C’era un ragazzo - Gianni Morandi Story. Titolo piuttosto indicativo su quella che potrà essere la scaletta del concerto che celebra i 60 anni dalla prima uscita del famoso singolo (45 giri come si chiamava allora), con cui il cantante di Monghidoro sbancò la hit parade.

Chi non ricorda il celebre passo “C’era un ragazzo… che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”? Il tour partirà ad aprile da Conegliano per concludersi a Padova e quella di Pesaro sarà la penultima in programma. Oltre all’iconico brano firmato da Franco Migliacci e Mauro Lusini e che dà il titolo all’intero tour prodotto da Trident Music, la scaletta sarà un viaggio emozionante nella carriera di Morandi: dai grandi successi intramontabili amati da generazioni (In ginocchio da te; La fisarmonica; Occhi di ragazza; Non son degno di te; Uno su mille e tanti altri), fino ai brani più recenti dell’album Evviva! Ad accompagnare Morandi sul palco, una superband diretta dal Maestro Luca Colombo, per dare nuova vita e intensità a ogni canzone. Un’occasione unica per vivere dal vivo la musica e la storia di uno degli artisti più amati della scena italiana che solo lo scorso agosto aveva annunciato di voler prendersi una pausa uscendo anche dai social, fatto che aveva insospettito e preoccupato i fans.

Un silenzio durato fino a ieri e rotto solo in occasione della morte di Giorgio Armani al quale Morandi aveva dedicato un post. Ed ora l’annuncio del tour che in loco avrà l’organizzazione di Best Eventi. I biglietti saranno disponibili da oggi sui circuiti Ticketone e Ticketmaster. Un altro colpo per l’Astronave che torna ad essere punto di riferimento nella programmazione dei grandi concerti italiani. "Siamo contenti per questo nuovo appuntamento – dice Luca Pieri presidente di Aspes – perché Morandi è un pezzo di storia della canzone italiana e poi perché si iscrive in un calendario di eventi che comincia a diventare sempre più ricco come non si vedeva da parecchi anni". I prossimi appuntamenti sono infatti quelli di Giorgia (il 12 dicembre). E poi ancora Olly il 13 marzo; Renato Zero il 28 marzo; Notre Dame 24-25-26 aprile e Blanco il 16 maggio.