“C’era una foglia“: il concorso vinto dai ragazzi di Canavaccio

La classe 4ª della scuola primaria di Canavaccio ha vinto la 20ª edizione del concorso letterario regionale “C’era una foglia“, che quest’anno aveva come tema “Una fiaba dedicata ai jeans“. La fiaba scritta dagli alunni della scuola dell’Istituto Volponi Pascoli s’intitola “Con un po’ di fantasia, il jeans usato non si butta via“ e ripercorre la storia di questo capo di abbigliamento, dalla nascita alle sue infinite trasformazioni che lo fanno diventare borse, astucci, tappeti e indumenti per animali, secondo il principio della sostenibilità e del riciclo.

La storia si ispira alla saggezza della nonna, che rappresenta un filo rosso tra passato e futuro. Nelle motivazioni della vittoria, la giuria scrive di aver "riconosciuto e apprezzato tantissimo la creatività, l’impegno e il talento della fiaba. La storia ha dimostrato una grande originalità e capacità di narrazione, rendendo il tema del jeans davvero speciale e coinvolgente". Gli studenti hanno ricevuto il premio lunedì 5 maggio nella Mole Vanvitelliana di Ancona, raggiunta grazie a un pullman messo a disposizione dal Comune di Urbino, che era presente con l’assessore alle Politiche educative, Massimiliano Sirotti. Tutte le storie scritte per il concorso sono state raccolte e pubblicate in un libro, i cui proventi, derivanti dalla vendita, saranno destinati a sostenere i progetti di inclusione promossi dall’associazione "Un battito di ali onlus" per i bambini cardiopatici. L’insegnante Loretta Rondadini e i suoi alunni, grati del riconoscimento, sono già pronti per la prossima fiaba.

n. p.