C’era una rampa, ora sei scalini. Il paradosso: "Lavori finanziati con i fondi contro le barriere"

Paradossale. "Hanno investito soldi pubblici destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche trasformando la rampa originaria in una scala: al posto del vecchio scivolo ci sono ora sei gradini. Chiediamo al Comune che torni indietro su quanto realizzato a Baia Flaminia, rispristinando la discesa". A parlare è Enrico Ercolani, presidente dell’associazione per l’emancipazione delle persone con disabilità, "La sKarrozzata". Il paradosso contro cui l’associazione con oltre 400 iscritti e quasi 3mila follower protesta è il cantiere, in via di ultimazione, tra viale Parigi e il Campo di Marte. L’assurdità sta nel fatto che il progetto di restyling è stato finanziato con 300mila euro della Regione, destinati a "Marche for all", bando vinto da Pesaro per favorire un turismo accessibile e inclusivo. "Assurdo: così facendo si ottiene il contrario. Sono 15 anni – continua Ercolani – che ci confrontiamo con il Comune, contribuendo all’eliminazione delle barriere architettoniche. Anche per questo intervento ci siamo offerti di aiutare l’amministrazione nel prevedere accorgimenti ed evitare errori a beneficio dell’accessibilità per le persone con disabilità. Quando ci sono stati illustrati i lavori, nel progetto non compariva la trasformazione della rampa in gradini. E’ un controsenso: l’errore va risolto prima che la stagione balneare entri nel vivo, sperando di poter continuare ad usufruire di questa meravigliosa spiaggia".

Ercolani vive a Bologna, ma tutti gli anni trascorre l’estate a Pesaro. "A Baia Flaminia, per l’esattezza – ci tiene a specificare –: mi muovo in carrozzella e l’accessibilità rispetto alle altre spiagge del litorale, qui, non ha paragone".

Cosa ha fatto la differenza nell’agevolare le persone con disabilità?

"Intanto la presenza di una pista ciclabile, dal manto liscio, segnalata, illuminata. E poi un accesso alla ciclabile dalla strada, via Parigi, facilitato proprio dalla rampa ora eliminata e trasformata in gradini. Ma credo che si possa intervenire salvando capra e cavoli".

Come?

"Riportando lo scivolo al posto dei gradini, intanto. E se bisogna metterci mano allora consigliamo all’amministrazione di realizzare alla fine della discesina uno spiazzo di 50 metri quadrati dove realizzare uno stallo per la fermata dei veicoli attrezzati al soccorso come un’ambulanza o anche per il trasporto delle persone con disabilità. Questo intervento avrebbe certamente tolto e non aggiunto barriere architettoniche".

Altrimenti?

"La passerella in lastre di cemento che attraversa Campo di Marte non è un’alternativa per i disabili: i lastroni sono rovinati, le ‘fughe’ sono un problema ed esiste un dislivello da colmare quando si passa dal parcheggione alla pedana. E’ un gradino di pochi centimetri che abbiamo già segnalato in passato e che rappresenta un ostacolo per noi che ci muoviamo in carrozzella. In pratica invece di migliorare hanno peggiorato la situazione. Assurdo".

E dalla pista ciclabile?

"Via Parigi nel tratto fino alla rosa dei venti, d’estate si trasforma in una cortina di lamiere e motorini invalicabile. L’intervento vero che ci saremmo aspettati e che chiediamo da anni è poter arrivare con le nostre carrozzine direttamente al mare: serve una passerella che non si fermi venti metri prima dell’acqua. Inoltre è necessario che almeno uno stabilimento si doti di un sollevatore per il trasferimento degli utenti con disabilità dalla carrozzina al lettino o dalla carrozzina alla sedia da mare".