C’era una volta la papessa

Si poteva non parlare della papessa Giovanna in una rubrica di storia e archeologia medievale? La domanda, molto retorica, prepara l’argomento che è una delle più grandi fake news (diremmo "bufale") del Medioevo. Una donna papa. Una donna papa? Impossibile. In effetti… eppure l’erronea notizia ha girato di bocca in bocca per almeno quattro secoli, dal XIII sino al XVI secolo. Veniamo ai fatti. La storia è ambientata nel IX secolo, a Roma. Una femmina di Magonza (Mainz, Germania centro-occidentale) si innamora di un erudito in stanza prima ad Atene e poi a Roma. Per stargli accanto la donna si traveste da uomo e finge di essere un collega, intraprendendo la via dello studio. Studia, studia talmente tanto la ragazza da primeggiare e scalare le gerarchie ecclesiastiche della capitale, senza che alcuno si accorga. In men che non si dica viene eletta pontefice della Chiesa di Roma. Governa l’Urbe e l’Orbe per ben due anni… poi… un fatto increscioso demolisce il suo castello di carte. Durante una processione che si teneva tra la basilica di S. Giovanni in Laterano e quella di S. Pietro, Giovanna dà alla luce un bambino e viene smascherata. Tutto falso, il fatto non è accaduto.

Ma gira voce che prima della proclamazione dei papi si controllasse la virilità di questi ultimi sulla sedia gestatoria (abolita da Wojtyla), onde evitare equivoci. La storia, che era accettata dalla Chiesa, è presente in una cronaca domenicana, scritta nella metà del XIII secolo in ambiente curiale. Nel corso del XVI secolo lo stesso Guglielmo d’Ockham (quello del "rasoio") ancora trattava di Giovanna come "la grande meretrice di Babilonia", rendendo il racconto apocalittico. Splendide alcune miniature, del XIV secolo, che mostrano la papessa partoriente durante la processione. (puntata 262)

Daniele Sacco