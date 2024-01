C’era una volta la Pica. Il racconto di chi ci lavorava: "Lì ogni dipendente era orgoglioso di esserci"

"La Grande Pica", il documentario dell’autrice televisiva Federica Petruccioli sulla vicenda economica e umana dell’industria di laterizi fondata, già nel ’36, dagli imprenditori antifascisti Wolframo Pierangeli e Claudio Cangiotti, sarà proiettato, oggi alle ore 18,45 al cinema Loreto. Per molti, partecipare alla prima visione – ingresso libero fino ad esaurimento posti – sarà come rinnovare la propria carta d’identità: per quanto il sito produttivo sia definitivamente chiuso dal 2020, in quella fabbrica la rinascita pesarese del secondo dopoguerra ha avuto una delle sue radici più salde e profonde. All’epoca, quando ripresero ad accendere la fornace ex Stonza, "oltre il 40% della città era distrutta – dice nel documentario Oriano Giovanelli, in quegli anni dirigente del Partito comunista – la Pica fu tra i primi motori della ricostruzione". Il racconto di Petruccioli, fin dai primi secondi, vola sui 17 ettari di sito produttivo, detto "la fabbrica rossa", luogo di cerniera tra città e campagna.

"Pica", deriva dalle sillabe iniziali dei due cognomi di Pierangeli e Cangiotti la cui personalità ha forgiato l’etica, tra marxismo e buon senso, di centinaia di lavoratori: uomini, ma anche donne. Tra queste Bruna Aura che ricorda il freddo di lavorare all’aperto, il rischio di scottarsi con i materiali appena cotti e il turno delle 3 al mattino. "La Pica è stata la prima forma industriale dove le donne avevano lavoro fuori casa, retribuito" osserva Walter Marcolini, apprendista Pica nel 1960. Nel dopoguerra, molte donne erano senza marito con i figli da crescere e c’era bisogno di lavorare. "Quando sono arrivata io – dice Giuliana Lucarini, operaia e poi cuoca – quasi quasi erano più donne che uomini". Ma non era un lavoro per donne: "Dal 1955 la Pica lavorava tutto manualmente – dice Elvezio Anatrelli –: c’erano due squadre di donne che caricavano i camion. Quattro sopra e quattro sotto: con le mani sanguinanti, sbucciate da quel materiale ruvido".

I lavoratori arrivavano da tutte le parti e la gente per venire a lavorare faceva anche 20 chilometri a piedi. Il lavoro era duro, ma la Pica era all’avanguardia ed era solida: nel documentario di Petruccioli emerge l’orgoglio di tantissimi lavoratori, i quali, nel momento più critico, hanno ripagato il rispetto ricevuto mettendo a disposizione dell’azienda un anno di trattamento di fine rapporto. "I lavoratori della Pica – dice l’autrice – avevano la mensa quando altrove era una rarità, i premi di produzione, le Feste del 25 Aprile nella fabbrica aperta alle famiglie, le ore per le assemblee sindacali non decurtate dalla paga".

E anche trattamenti straordinari: "Pierangeli che fu presidente della Fondazione Rossini, e ancor prima della Provincia – continua Petruccioli – invitava in quei luoghi di fatica cantanti lirici affinché anche i suoi operai potessero godere dell’incanto". I lavoratori testimoniano la fiducia reciproca che legava datori di lavoro e dipendenti. La Pica dava certezze, permettendo agli operai di realizzare sogni come quello di far studiare i propri figli: "Potei prendere un mutuo – racconta Ezio Marchionni –: lo presi per mia figlia. Fu l’aria: l’ho fatta studiare dove voleva lei". “La Grande Pica“ non è solo un mosaico di ricordi: è anche una testimonianza interessantissima di un modo illuminato di essere e fare impresa. Il documentario, finanziato dallo Spi-Cgil di Pesaro-Urbino e dal Ministero della Cultura, con il patrocinio di Pesaro capitale della cultura 2024, condensa un’epoca in 61 minuti. Prima della crisi del 2008 i numeri erano record: nel video li ricorda Giovanni Mengarelli, operaio fino al 2008. Di lì a poco sarebbe esplosa la crisi.

"In 35 anni non hanno sbagliato o mancato una scadenza" dice Carlo Luchetti. Il merito era sì di Pierangeli e Cangiotti, ma anche di dipendenti motivate come Liliana Tempesta, ragioniera dal 1946 al 1983. Il figlio Alberto Laccarino, nel documentario dice: "Mamma era maestra, imparò sul campo il lavoro di ragioniera. La serenità della famiglia dipese alla capacità di far sentire una dipendente importante e necessaria". Insomma “La Grande Pica“ è un racconto corale in grado di ricostruire la storia di una comunità i cui valori animano, ancora oggi, le nuove generazioni.