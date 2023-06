Ceramiche durantine d’autore per solidarietà con gli alluvionati

Un’asta di beneficenza di 10 pezzi di ceramica di qualità, il cui ricavato andrà a beneficio dei ceramisti faentini che hanno subìto danni a seguito delle alluvioni di maggio, è l’iniziativa dell’Associazione Amici della Ceramica di Urbania presieduta da Dante Marchi e che si svolgerà dalle ore 10 odierne fino alle ore 22 di giovedì; si potrà partecipare accedendo ad Instagram, per poi andare su #arte della ceramica per faenza. Cliccando sulla foto della ceramica di interesse si potrà fare l’offerta d’acquisto che parte da un prezzo base di euro 40. L’offerta migliore si vedrà aggiudicata l’opera. Le creazioni di ceramica donate sono degli artisti: Ettore e Claudia Benedetti, Silvio Biagini, Orazio Bindelli, Bottega Antica Casteldurante di Galavotti e Smacchia, Nicoletta Braccioni, Giancarlo Lepore, Raimondo Rossi, Vittorio Salvatori e Antonio Violini.

"Un gesto di solidarietà – fa presente Dante Marchi – per i colleghi ceramisti di Faenza che hanno bisogno di non sentirsi soli in questi giorni tremendi e che hanno la necessità di riattivare le proprie botteghe distrutte dal fango". L’invito degli Amici della ceramica di Urbania a partecipare all’asta di beneficenza è chiaramente per tutti e visto il fine nobile che si prefigge non ci si può sottrarre. E in più, c’è da aggiungere, si tratta di lavoro di firme note della ceramica durantina, apprezzate in tutto il mondo.

am. pi.