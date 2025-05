Ceramiche, umorismo rossiniano e marineria. Questa domenica si va per musei: tre proposte

Oggi alle 16.30 Palazzo Ciacchi sede di Confindustria (via Cattaneo), che accoglie un percorso espositivo con opere dai depositi dei Musei Civici, si apre al pubblico per una visita guidata alle collezioni che fa luce in particolare sulle ceramiche. Durata un’ora, la partecipazione è gratuita ma è richiesta la prenotazione (0721 387541, info@pesaromusei.it).

Il Museo Nazionale Rossini, in via Passeri, partecipa alla Giornata Internazionale dei Musei: alle 16, la visita "Tra il buffo e il serio. Lo humor nelle opere di Rossini". La visita è compresa nel biglietto d’ingresso, prenotazione consigliata (0721 1922156 info@museonazionalerossini.it).

Infine sempre oggi il Grand Tour dei Musei delle Marche fa tappa anche al Museo della Marineria Washington Patrignani di Villa Molaroni, in viale Pola: alle 10 la direttrice Maria Lucia De Nicolò accompagnerà il pubblico nella visita ‘La comunità delle rive. Il patrimonio immateriale della cultura del mare’. Ingresso libero e gratuito, info 0721 35588.