"C’erano le macerie, ora il teatro è salvo. Ma da qui in avanti chi lo usa deve pagare"

"Abbiamo salvato il teatro. Un lavoro durato mesi, faticoso, difficile, a tratti vicino all’impossibile". Così il sindaco Luca Serfilippi rivendica il risultato raggiunto dopo la denuncia, lo scorso maggio, del buco di bilancio della Fondazione Teatro della Fortuna, ereditato dal centrosinistra. "Fondazione Carifano e Bcc Fano – fa notare il primo cittadino – con il loro contributo iniziale (300mila euro ndr) hanno acceso la scintilla di un percorso di sostegno e fiducia a cui si sono aggiunti cittadini, imprese e associazioni che hanno creduto in noi e nel futuro del Teatro". Conferma poi Serfilippi il contributo annuale del Comune alla Fondazione di 530 mila euro "che potrebbe aumentare nel 2026" e manda un messaggio chiaro: "Da ora in poi chi usufruirà del teatro dovrà pagare, anche se questo sta creando dei malumori nel mondo della cultura: il teatro non è la tavernetta di casa propria".

E invita chi ha governato la città nei dieci anni passati "ad avere la decenza di ammettere i propri errori". L’assessore al Bilancio, Alberto Santorelli sottolinea "la trasparenza degli atti e dei processi" che sta portando avanti il centrodestra. "Quando ci siamo insediati – afferma – abbiamo trovato ‘macerie’ ovunque, dai lavori pubblici al teatro, agli eventi. In questo momento stiamo ricostruendo la spina dorsale della città. A parti invertite avremmo avuto le fiaccolate sotto il teatro di tutte le associazioni che fanno da stampella al Pd". Poi il riferimento di Santorelli alle commissioni consiliari congiunte nelle quali l’altro ieri si è discusso del bilancio 2024 della Fondazione Teatro e delle modifiche statutarie che approderanno in consiglio comunale il 20 settembre: "Dal Pd non ci sono state parole di scuse, anzi hanno avuto l’atteggiamento spocchioso di chi cadeva dalle nuvole. Spero che lunedì in consiglio si presentino con intenzioni migliori. In questi mesi è stato condotto un lavoro trasparente e il presidente Mirisola si sta rivelando una ottima figura gestionale".

L’assessore alla Cultura Lucia Tarsi si è invece soffermato sulle modifiche statutarie: "Abbiamo ereditato oltre mezzo milione di euro di disavanzo, coperto grazie alla Fondazione Carifano, alla Bcc Fano e al sostegno di cittadini e sponsor, ora si cambia passo: rafforziamo le norme di integrità e anticorruzione e introduciamo il tracciamento informatico di tutte le operazioni finanziarie. Il fondo di dotazione sarà ridotto a 30 mila euro con l’obbligo di ricostituirlo a 100 mila, sarà indisponibile e investito esclusivamente in titoli di Stato. Il contributo del Comune (530mila euro) sarà versato entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio preventivo. Ogni fido bancario dovrà essere richiesto motivatamente dal Cda e approvato dal consiglio comunale. Il collegio dei revisori sarà sostituito dal revisore unico, remunerato in modo congruo e avrà la piena responsabilità in caso di danni".