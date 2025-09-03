C’erano una volta i comizi. Ora cosa pensano i candidati te lo dice l’intelligenza artificiale

"Quali sono le proposte di Gianluca Carrabs sull’ambiente?". "Quali invece quelle in tema di sanità?". Sono tutte domande a cui da oggi risponderà la Ies (Intelligenza economica sostenibile), la nuova piattaforma virtuale digitale che si basa sull’intelligenza artificale, pensata da Alleanza Verdi Sinistra per favorire un dialogo diretto tra i candidati alle elezioni regionali e i cittadini. Un progetto pilota lanciato da AVS che ha scelto di partire dalle elezioni regionali marchigiane e da Gianluca Carrabs come primo candidato "cavia". "Attraverso la piattaforma – dice Gianfranco Mascia, responsabile comunicazione di Europa Verde - i cittadini potranno porre domande di qualsiasi tipo, sia sul candidato che sul programma elettorale, fare approfondimenti su proposte e progetti tematici ma anche ottenere chiarimenti su modalità di voto e partecipazione, verificare in tempo reale coerenza e concretezza delle proposte e conoscere date ed eventi della campagna elettorale. Quando si parla di nuove tecnologie – aggiunge - viene subito alla mente la ‘bestia’ di Salvini, noi invece abbiamo voluto contrapporre una sorta di ‘bella’: una nuova piattaforma digitale sostenibile. Tradizionalmente, le campagne elettorali hanno sempre significato migliaia di volantini e materiali cartacei, con un impatto significativo in termini di consumo di carta e inquinamento. La Ies rappresenta invece un’alternativa ecologica. La piattaforma è inoltre ospitata su server green di Digital Ocean, alimentati da fonti rinnovabili".

Non poteva mancare alla presentazione della nuova piattaforma il diretto interessato, Gianluca Carrabs: "Con la Ies – dice – vogliamo passare dalla propaganda al dialogo, offrendo ai cittadini uno strumento che rafforza la trasparenza e ridà centralità agli elettori. Questa è una campagna elettorale molto complessa, anche con tante finzioni. Noi invece vogliamo essere totalmente trasparenti con i cittadini, interagendo con loro in maniera costante".

Ies è stata illustrata alla presenza di Angelo Bonelli, portavoce nazionale Europa Verde, che è entrato anche nel merito della campagna elettorale marchigiana: "Mi soffermo sul tema della sanità, dove è necessario un cambio di passo. In questi anni i marchigiani sono stati solo presi in giro da Acquaroli – dice Bonelli –. I cittadini delle Marche sono stati trasformati in turisti della sanità, costretti ad andarsi a curare fuori regione. Questo è uno scandalo". Mentre sulla nuova Ies aggiunge: "Rendere democratica l’intelligenza artificiale significa non lasciarla in mano agli oligopoli. La politica resta quella fatta nelle piazze ma dobbiamo saper utilizzare i nuovi strumenti, per rafforzare la democrazia, perché oggi anche su questo terreno si possono vincere o perdere le elezioni". È possibile utilizzare la piattaforma Ies ai link: www.iesbot.it e www.gianlucacarrabs.it.

Alice Muri