C’erano una volta le lotte contadine. Incontro in programma al Sanzio

Le lotte contadine sono protagoniste oggi a Urbino in un incontro che si terrà alle ore 16 al teatro Sanzio, organizzato dagli agricoltori della CIA Pesaro e Urbino. Un tempo come ai nostri giorni, gli agricoltori hanno sempre dovuto farsi sentire, anche con toni e azioni forti, per far giungere la propria voce e ottenere tanti diritti. Ma il presente non pone sfide di minor rilevanza.

Di tutto questo si parlerà quindi nell’incontro, intitolato ‘Le lotte contadine di ieri e di oggi’. Dopo i saluti del sindaco Maurizio Gambini, sono previsti vari interventi, coordinati da Maurizio Romagnoli, presidente pensionati CIA Pesaro e Urbino: si inizia con Nevio Lavagnoli, presidente dei pensionati CIA delle Marche, che parlerà della dignità conquistata con le lotte del passato; poi Sabina Pesci, presidente provinciale della CIA, sulle lotte di oggi per dare più valore a chi produce; quindi la docente dell’ateneo urbinate Elena Viganò parlerà di politica agricola comunitaria e dei suoi scenari; Marino e Sandro Severini racconteranno del gruppo folk rock ‘La Gang’. Le conclusioni sono affidate a Gianfranco Santi, presidente di CIA servizi.

g. v.