Cerca i funghi, trova 50mila euro di cocaina

Ha trovato 900 grammi di cocaina nel bosco nascosti in un barattolo, un tesoro da 50mila euro. E pensare che era andato nel bosco delle Cesane di Urbino solo per cercare dei funghi, in compagnia del suo cane. È quanto accaduto lo scorso week end nei boschi delle Cesane di Urbino. Un cercatore si è imbattuto in un vaso di vetro sigillato e parzialmente interrato. Non aveva l’aria di uno scrigno del tesoro ma era comunque una scoperta curiosa da approfondire. E così ha fatto: ha spalancato il barattolo scoprendo che, al suo interno c’erano numerosi involucri in cellophane di tutte le dimensioni, alcuni più grandi altri più piccoli. All’interno di quei piccoli pacchetti c’era una sostanza biancastra che, lì per lì, non ha saputo decifrare. Il dubbio che si potesse trattare di qualcosa di illegale, però, gli era venuto e così ha immediatamente contattato i carabinieri che hanno verificato che si trattava di involucri di cocaina. Se fossero stati immessi sul mercato e venduti al dettaglio, avrebbero potuto fruttare più di 50mila euro. La droga è stata subito sequestrata per effettuare gli esami di laboratorio con lo scopo di accertare l’esatta natura della sostanza e del principio attivo presente.

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri. Probabilmente quella cocaina è il tesoro tracciato nella mappa di qualcuno che aveva le coordinate per andarla a scovare. L’escamotage di nasconderla in campagna, infatti, al riparo da occhi indiscreti, potrebbe essere il meccanismo utilizzato dai pusher per scambiarsi la sostanza. In questo caso il cercatore di funghi e la tempestiva segnalazione del suo ritrovamento, sono riusciti a inceppare il meccanismo del traffico illegale di stupefacenti.