Cercano il ladro e la refurtiva. Ma in casa trovano anche un fucile

di Sandro Franceschetti

I carabinieri cercano la refurtiva e insieme ad essa trovano anche un fucile detenuto abusivamente. E’ successo ieri mattina nella casa di un pregiudicato di Calcinelli, poco più che cinquantenne, arrestato dai militari della stazione di Colli al Metauro e del Radiomobile di Fano, autori di un’azione fulminea quanto efficace.

Tutto ha inizio da un furto messo a segno in un’abitazione fanese in via Flaminia ad inizio mattinata. Dalle primissime indagini delle forze dell’ordine emerge la descrizione di una macchina sospetta, con tanto di numero di targa. Si tratta di un’utilitaria di diversi anni fa, che in base alle verifiche é riconducibile ad una ‘vecchia conoscenza’ dei carabinieri per piccoli reati contro il patrimonio, residente con la propria famiglia tra Calcinelli e Saltara.

I militari si dirigono immediatamente verso la casa dell’uomo, che nel frattempo é rientrato, ed effettuano una meticolosa perquisizione, stanza per stanza. E dai controlli spunta fuori la refurtiva e, accanto ad essa, anche la presenza di un fucile da caccia, detenuto abusivamente, perché lui, a causa dei suoi pregressi guai con la giustizia, non ha il porto d’armi, né la licenza per l’attività venatoria. A quel punto, nei suoi confronti scatta inevitabilmente l’arresto, in primis per furto in quasi flagranza. Forse già oggi, al Tribunale di Pesaro, si terrà il giudizio di convalida; intanto va rimarcato ancora una volta l’ottimo lavoro svolto sull’ampia area di loro competenza dai carabinieri della Compagnia di Fano e la proficua collaborazione fra i vari reparti e stazioni dell’entroterra, con importanti risultati.