"Cercasi ragazza vista all’incrocio il giorno di San Valentino"

"Cercasi ragazza bionda vista di sfuggita a bordo di un’Opel Corsa nera venerdì mattina in zona Schieti". Niente danni da pagare, niente incidenti e soprattutto niente scherzi. È semplicemente un appello sincero di un ragazzo, Matteo Morganti, postato sui social per ritrovare qualcuno e, chissà, se lo vuole il destino, iniziare una conoscenza. Un metodo certamente d’altri tempi ma soprattutto che si distingue per la sua spontaneità e per il suo approccio diretto, particolarità che ha stupito anche gli utenti di Facebook più della richiesta stessa.

Tutto ha inizio venerdì 14 (il giorno di san Valentino, per aggiungere un po’ di romanticismo alla faccenda), Sono le 9,30 circa quando Matteo, 32 anni, sammarinese di Acquaviva, è a bordo della sua auto sulle strade di campagna della Valfoglia in direzione di Urbino, dove deve partecipare a una festa di laurea. In una strada nei pressi di Schieti, frazione urbinate, non molte auto in circolazione, a un tratto una Opel Corsa nera vecchio modello, piccolina, probabilmente anni 2000, lo incrocia nella direzione opposta. "Alla guida – ci racconta Matteo – c’era una ragazza bionda, penso tra i 20 e i 30 anni. I nostri sguardi si saranno incrociati per qualche istante, come può accadere tante volte per strada. Però qualche secondo dopo lei, forse perché aveva sbagliato strada, si è fermata, l’ho visto dallo specchietto, ma io dovevo proseguire perché altrimenti avrei tardato per la laurea. Però quei due secondi mi sono bastati per farmi venire voglia di cercarla. Nelle ore successive ho ripensato a quella situazione casuale e ho deciso di scrivere un appello sul gruppo Facebook ‘Sei di Urbino se…’, sperando che potesse leggerlo". Ma ovviamente non c’è la certezza che, anche se la ragazza fosse una urbinate, sia iscritta al gruppo o abbia intenzione di ricontattarlo. Contatto che infatti, ad oggi, non è ancora avvenuto. Nel frattempo però diversi cittadini hanno commentato il suo appello: ‘È impegnata ed ha due figli’, ironizza Emanuele; ‘Aveva da essa bella un bel po’’, dice Mirco; ma non pochi hanno anche incoraggiato la ricerca di Matteo: ‘Sembra un film romantico’, dice Valentina, e Lisa aggiunge: ‘Che bella cosa! Tra tanti leoni da tastiera un uomo figo!’.

In tutto ciò, Matteo sdrammatizza: "Sono semplicemente un ragazzo spontaneo e molto diretto. Credo che non ci si debba vergognare di approcciarsi a qualcuno e preferisco dire le cose apertamente, mostrandomi e mettendoci la faccia, a rischio di beccarmi un no diretto. Nel parlare con una ragazza, preferisco andare dritto da lei e presentarmi al posto di arrivarci lentamente, attraverso i social". Sicuramente un metodo in controtendenza nell’epoca attuale, gli facciamo notare: "È vero, nel mondo di oggi molti si nascondono dietro un profilo, mettono mille like nella speranza di una risposta, salvo poi attendere all’infinito. Io invece non ci riesco, vado dritto al punto; in questo caso, di persona non era possibile perché letteralmente non so chi sia, altrimenti sono uno che punta sull’interazione diretta: è più semplice parlarci, con le persone, e si evita anche il ghosting, perché o è sì o è no, e mi metto il cuore in pace".

Se qualcuno si riconoscesse nella descrizione o pensa di conoscere la ragazza in questione, può contattare direttamente Matteo tramite i social o anche la redazione del Carlino, anche in caso di porta chiusa: "Ovviamente ho messo in conto – conclude Matteo – che possa essere impegnata o che semplicemente non le interessi. Nessun problema, non sono certo innamorato: il mio è solo un desiderio di conoscenza, ma potrebbe anche non essere lei il mio genere e finirebbe lì. Però spero di avere un riscontro, sarebbe la dimostrazione che con la spontaneità e un po’ di fortuna, le cose si avverano".

Giovanni Volponi