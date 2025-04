Cercasi scrutatori per i referendum

In occasione dei prossimi referendum popolari abrogativi dell’8 e 9 giugno 2025, coloro che desiderano candidarsi per svolgere l’incarico di scrutatore di seggio elettorale, possono inviare l’apposito modulo entro il 4 maggio 2025, secondo le modalità indicate anche sul sito del Comune.

"Per ora gli uffici mi segnalano una scarsa adesione", osserva il sindaco Andrea Biancani che invita i cittadini a cogliere l’occasione che prevede un rimborso spese. La propria candidatura, i cittadini, possono presentarla di persona allo sportello Informa&servizi (Urp) in Piazza del Popolo 1 (da lunedì a venerdì: 9/13); tramite posta al Comune di Pesaro. Piazza del Popolo 1 - 61121 o per email allegando copia del documento di riconoscimento o con firma digitale (protocollo@comune.pesaro.pu.it) tramite posta elettronica certificata (comune.pesaro@emarche.it).

Si ricorda che i requisiti per potersi candidare sono i seguenti: essere già iscritti nell’albo degli scrutatori del Comune di Pesaro (le iscrizioni sono scadute il 30 novembre 2024); essere disoccupato, studente non lavoratore o in altra condizione professionale. Si sottolinea, inoltre, che l’impegno richiesto presso i seggi sarà il seguente: sabato 7 giugno dalle ore 16 sino a termine operazioni; domenica 8 giugno dalle 7 alle 23; lunedì 9 giugno dalle ore 07 fino al termine dello scrutinio.