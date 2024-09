"Cerchiamo i fondi per i lavori"

"La Provincia considera il Campus una priorità – osserva Marco Domenicucci, direttore generale della Provincia –. Si sta attivando per trovare le risorse necessarie agli interventi di riqualificazione. La Provincia vuole fare un progetto complessivo di ristrutturazione che risolva i problemi di isolamento dei tetti e dell’ammodernamento degli infissi". Sul sottopasso di via Guido d’Arezzo che si è allagato, invece interviene il dirigente, responsabile in Provincia, dei lavori pubblici. l problema non è stato soltanto l’allagamento, quanto il rischio scaturito da questo: gli studenti per raggiungere le fermate degli autobus hanno attraversato, anche di corsa per non perdere la concidenza con gli autobus da prendere, via Solferino, strada dal traffico sostenuto. Il pericolo creatosi non è sfuggito all’attenzione dei rappresentanti di Istituto delle scuole superiori che segnaleranno anche questo problema, oggi, durante la protesta prevista al Campus scolastico. "Riguardo al sottopasso – osserva il dirigente Bartoli –, l’allagamento non è derivato dal malfunzionamento delle pompe, ma dall’acqua, abbondante, che si è riversata dal pozzetto degli impianti di illuminazione della ciclabile. I tecnici contano di ripristinare oggi la piena funzionalità".