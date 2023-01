"Cerco sempre nuove sfide per andare oltre i miei limiti E non soltanto nello sport

Chicca Mencoboni, quali sono state le soddisfazioni sportive più forti del 2022?

"Il secondo posto assoluto nel tiro con l’arco conquistato un anno fa, del tutto inaspettato. E poi il titolo italiano nel salto in alto, indoor e outdoor: dal 2011 mancava un atleta nella categoria dei non vedenti, perciò era una sfida a cui tenevo tantissimo, con le difficoltà che si possono immaginare. Al Grand Prix di maggio sono entrata nel ranking mondiale e questo potrebbe permettermi di partecipare ai Mondiali del prossimo luglio a titolo dimostrativo".

Non le bastava primeggiare nella corsa e nel salto in lungo, di cui detiene i titoli italiani?

"Le mie soddisfazioni in quei campi me le sono prese, ma ho bisogno sempre di nuove sfide che mi impongono di andare oltre i miei limiti, anche emotivamente. Per me è proprio un modo di vivere ed affrontare il quotidiano, anche in altri campi".

E in proposito, un’altra battaglia vinta è stata quella dell’atleta guida riconosciuto dalla Regione Marche…

"Forse la soddisfazione più grande, perché sono riuscita a farmi ascoltare dai vertici della Regione e così le Marche sono le prime ad aver stabilito che un atleta guida non è un semplice accompagnatore, pertanto è giusto che abbia una retribuzione. Noi atleti con problemi visivi senza di loro non possiamo fare sport, ma i loro sacrifici sono tanti e meritano un riconoscimento. Ringrazio i consiglieri regionali Micaela Vitri e Andrea Biancani che hanno avuto la sensibilità di farsi carico del problema, portando l’iter fino in fondo".

Che messaggio vuole mandare ai lettori del Carlino?

"Vorrei che si guardasse a noi non più come persone con una disabilità ma come persone che ogni giorno raccolgono la loro sfida per superare le difficoltà, esattamente come tutti gli altri. A volte sale la rassegnazione davanti alle cose che sembrano non cambiare mai, invece se ognuno si rimboccasse le maniche per la collettività la qualità della vita di tutti sarebbe migliore. Io mi batto da sempre per la legalità e vado a parlare nelle scuole ai ragazzi perché da loro passerà un cambio di mentalità: ogni volta mi fanno un sacco di domande e non guardano più il cellulare".

Se l’aspettava questa candidatura a pesarese dell’anno?

"Per niente e mi rende orgogliosa. E’ già un traguardo essere tra i candidati, mi ha fatto piacere l’appoggio sincero che ho sentito attorno a me appena uscita la notizia".

Obiettivi per il futuro?

"Anche se ho quasi 55 anni, sogno di partecipare alle Paralimpiadi".

e.f.