Cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito al Palazzo Ducale

Oggi alle 17,30, nel Salone Metaurense di Palazzo Ducale, il prefetto Emanuela Saveria Greco consegnera le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana concesse dal Presidente della Repubblica per "ricompensare benemerenze acquisite verso la nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e del disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari". Questi sono i nomi degli insigniti delle varie onorificenze che saranno protagonisti della cerimonia di oggi pomeriggio.

Cavaliere di Gran croce

Vilberto Stocchi (Urbino), rettore dell’Università Telematica San Raffaele di Roma, ex rettore dell’Università di Urbino.

Ufficiali

Andrea Pierleoni (Fano): ispettore di polizia del commissariato di Fano, ex comandate della Stradale di Fano.

Paolo Gorga (Pesaro): marescialdei carabinieri in forza al comando provinciale.

Claudio Contini (Fossombrone): ex dipendente della Ubi Banca, presidente della Croce Rossa di Fossombrone, nonché referente per le Marche della Cri per la provincia di Pesaro e Urbino.

Cavalieri

Feisal Bunkheila (Pesaro): direttore di Radioterapia all’Ospedale San Salvatore.

Renato Simoncelli (Fano): ex dipendente della Sip-Telecom, in pensione dal 2007.

Elio Giuliani (Pesaro): giornalista, per lungo tempo è stato direttore delle principali emittenti radiofoniche pesaresi, attualmente è Presidente del Circolo della Stampa di Pesaro.

Saverio Olivi (Fano): pensionato, presidente del CB Club Enrico Mattei che si occupa di volontariato della Protezione Civile di Fano, nonché presidente regionale della Federazione italiana ricetrasmissioni e consigliere nazionale della stessa Federazione.

Francesco D’Ecclesiis (Ancona): tenente colonnello dei Carabinieri, comandante della Sezione criminalità organizzata del Reparto Anticrimine di Padova.

Moreno Bordoni (Pesaro): segretario regionale della Cna Marche e presidente di Tecne, azienda speciale del mobile e meccanica della Camera di Commercio delle Marche.

Emiliano Baldeschi (Cantiano): dipendente dell’Azienda agricola “Corte Luceoli” di Cantiano.

Franco Bartiolini (Fano): pensionato, ha lavorato come tornitore alla Benelli Moto di Pesaro.

Nel corso della cerimonia saranno consegnati degli attestati di riconoscenza a realtà della provincia attive nell’ambito sociale, culturale e imprenditoriale.

L’evento sarà allietato dall’esecuzione di alcuni brani da parte di artisti del Conservatorio Rossini.