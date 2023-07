Cerimonia di passaggio del martelletto al Rotary di Urbino, una 'Metamorfosi' come marchio

Oltre cento persone, quasi tutti rotariani, molti provenienti anche da Pesaro e da Fano, hanno partecipato al ristorante da "Nenè" al passaggio del martelletto del Rotary di Urbino. La cerimonia ha segnato il cambio di presidenza con il passaggio del testimone da Sergio Giorgini all’entrante Tiziano Busca (foto). Occasione anche per la presentazione dei nuovi soci del club ducale: Romina Pierantoni, Letizia Badei, Anna Maria Copertino, e Michele Aurelio. Inoltre, com’è consuetudine, momento solenne per assegnare il prestigioso riconoscimento "Paul Harris Fellow" ai due soci che si sono particolarmente distinti: Tonino Pencarelli e Raffaella Vagnerini.

Lungo la piacevole serata si è anche parlato delle cose che sono state fatte durante lo scorso anno sotto la presidenza di Sergio Giorgini, e quindi i programmi di quest’ anno che sarà segnato da Tiziano Busca e che ha come marchio di riconoscimento la "Metamorfosi". Meraviglia e trasformazione le parole chiave del programma.

"Immaginare che oltre il muro dell’indifferenza, della solitudine, dei problemi si può cogliere una nuova luce. Lavorare per far crescere amicizia e solidarietà sono il nostro imperativo rotariano e fare questo nella città dell’Umanesimo, Urbino, ha un sapore che premia bellezza e identità di cui siamo parte come cittadini e rotariani", ha detto Tiziano Busca insediandosi. Quindi il team che affiancherà il neo presidente. Il nuovo consiglio direttivo del Rotary di Urbino è così composto: Sebastiano Giovannelli, Cristian di Cosmo, Giacomo Alessandroni, Tonino Pencarelli, Delfina Betonica, Rosella Gostoli, Antonio Vona, Giorgio Giampaoli, Gianni Di Maio e Sergio Giorgini.