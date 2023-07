Cerimonia: donato un defibrillatore

Un defibrillatore per Montefelcino. Martedì scorso, in occasione della prima giornata del Mercatino del Feudatario, davanti alla filiale della Banca di Credito Cooperativo del Metauro si è svolta la cerimonia della consegna ufficiale di un defibrillatore da parte della BCC alla Protezione civile di Montefelcino. Erano presenti (foto) il sindaco Osvaldo Pelagaggia, il consigliere regionale e assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli, la direttrice generale della BCC Gabriella Mariani, la direttrice di filiale Loretta Baldini e alcuni rappresentanti della Protezione civile, appositamente addestrati all’uso di questo importante macchinario. Il defibrillatore è un dono della BCC alla Protezione civile. È ospitato in un alloggiamento ad hoc proprio a lato dell’ingresso della filiale. La banca ne ha donati altri due, uno a Fossombrone e l’altro a Tavernelle (Colli al Metauro).

a. b.