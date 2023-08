Cerimonia e corona per i caduti

Domenica ricorre il 79° anniversario della Liberazione di Fano dal nazifascismo. Per l’occasione il Comune di Fano propone la tradizionale cerimonia istituzionale. Il programma prevede alle ore 18.00 il ritrovo dei partecipanti di fronte alla Residenza Comunale (Via San Francesco) e la deposizione della corona d’alloro presso la lapide Anpi commemorativa dei Partigiani fanesi caduti; alle ore 18.30 la formazione del corteo per la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Partigiani (Giardini della Rocca Malatestiana), al Monumento ai Caduti di tutte le guerre (Viale Buozzi), alla stele dedicata al II Corpo d’Armata Polacco (Bastione Nuti).