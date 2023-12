Cerimonia inaugurale all’Astronave. Mattarella, poi a tutta musica

La Capitale della Cultura chiama e Pesaro risponde. Lo fa aprendo i festeggiamenti di Pesaro 2024 in grande stile, come annunciato sabato 20 gennaio alla Vitrifrigo Arena. Sarà infatti l’Astronave a ospitare la cerimonia d’apertura che segnerà l’inizio di un ricco programma annuale, fatto di 329 appuntamenti in città, con 150 artisti protagonisti. "Una grande festa che durerà tutto il giorno": ha detto il sindaco Matteo Ricci durante la presentazione di alcune novità riguardanti la cerimonia d’inaugurazione. L’ospite d’onore, come già annunciato, sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che aprirà le celebrazioni già dal mattino, dalle 11.30 alle 13. Quella sarà la parte istituzionale.

Ma ora sono ufficiali anche gli ospiti musicali che saranno protagonisti della seconda parte della festa. Nel pomeriggio, dalle 17 in poi, aprirà le danze il concerto di Max Gazzè e, la sera dalle 20.30, arriverà l’orchestra Casadei ad "inondare" l’astronave pesarese. Dalle 23.30 in poi la festa proseguirà con Rosa Chemical e spazio ai giovanissimi con un evento in dj set organizzato da alcuni promoter della città: questa sarà l’unica parte a pagamento: biglietto a 15 euro.

"Un appuntamento che i cittadini potranno vivere in diretta dalla platea della Vitrifrigo Arena e in modo completamente gratuito – aggiunge il sindaco Matteo Ricci –. Abbiamo sempre detto che questa giornata sarebbe stata un momento di festa per tutti, e così sarà".

Il posto a sedere di ogni persona, durante la prima parte di programmazione al mattino, sarà nominativo quindi, seppur gratuita, è necessaria una prenotazione online su Vivaticket, alla biglietteria del Teatro Rossini o al Tipico.Tips (in via Rossini) negli orari di apertura. Tutte le prenotazioni saranno aperte e disponibili da mercoledì 27 dicembre. Per gli appuntamenti pomeridiani, invece, non sarà necessario nessun biglietto o prenotazione, basterà infatti presentarsi ai cancelli della Vitrifrigo e da lì ci sarà accesso libero e gratuito. "Durante la lunga giornata – conclude l’assessore alla Cultura Daniele Vimini – ci saranno anche dei punti ristorno e food che permetteranno una festa continua all’interno dell’astronave".

Giorgia Monticelli