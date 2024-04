Cerimonia oggi per Anna Maria Salvi

“Tre canti dell’amore”, trittico di opere d’arte che saranno donate alla cittadina di Casale Marittimo (Pisa) oggi sabato 6 aprile in ricordo di Anna Maria Salvi, pesarese, morta improvvisamente nel novembre del 2022. E’ il dono che le famiglie (Salvi e Bianchi), hanno voluto fare al comune toscano dove Anna Maria risiedeva da anni con la famiglia.

Si tratta di opere d’arte, due in bronzo ed una in rame, commissionate e realizzate da altrettanti artisti: Lilly Capriotti; Antonio Fiengo e Renzo Ghilardini, ispirate al tema dell’amore che sono state collocate in tre angoli della piazza principale della cittadina e che verranno disvelate nel corso della cerimonia che omaggerà la figura di Anna Maria Salvi legatissima a quella terra.