Cerimonia solenne in Prefettura. Medaglie in onore dei deportati

Pesaro si prepara ad onorare la Giornata della Memoria, il 27 gennaio. Nella prima fase della matinata – dalle 8,30 alle 10,30 – in sedi diverse, tra Comune, Provincia e in Sinagoga – si terranno cinque incontri di approfondimento storico e sociale sulla Shoah con il coinvolgimento di 150 studenti. Dalle ore 11, invece, nel Salone Metaurense della Prefettura si terrà il Consiglio comunale monotematico con la presenza delle istituzioni e delle scuole. Il prefetto Emanuela Saveria Greco aprirà la cerimonia di consegna delle Medaglie d’onore ai cittadini deportati nei lager. Il cartellone di iniziative proseguirà poi nei giorni successivi. E in particolare il 28 gennaio, alle ore 21, al Teatro Rossini ci sarà il concerto “Eravamo il suono - La storia dell’orchestra femminile di Auschwitz”. Lo spettacolo dell’ Orchestra Olimpia è tratto dall’omonimo libro di Matteo Corradini. Avrà la partecipazione dell’attrice Clio Gaudenzi e la regia di Valeria Fornoni. Biglietti su Vivaticket e al botteghino del Teatro Rossini. Il 29 gennaio, alle ore 9.15 al Teatro Sperimentale andrà in scena, per le scuole lo spettacolo “E per questo resisto - Voci e musiche per ricordare la Shoah”. Si tratta di una narrazione in musica che racconta la Shoah attraverso le testimonianze di ragazzi e ragazze. Prodotto dall’Associazione Caotica e Flexus Band; ha testi e regia di Alessia Canducci. Il 31 gennaio, alle ore 18.00 la Biblioteca Bobbato accoglierà l’incontro su “Fotografare la Shoah - Comprendere le immagini della distruzione degli ebrei” (Torino, Einaudi, 2025). Il libro tratta le modalità con cui la Shoah è stata rappresentata e interpretata attraverso le fotografie. All’incontro sarà presente l’autrice Laura Fontana e lo storico Daniele Susini; a cura di Archivio di Stato, Iscop e Biblioteca Bobbato. Il 4 febbraio, alle ore 17.00 nel Salone nobile “Antonia Pallerini” di Palazzo Gradari sarà la volta di “Boschi cantate per me” (Enciclopedia delle Donne, 2025), un’ antologia di poesie nate nel campo di concentramento femminile di Ravensbruck a cura di Anna Paola Moretti. Il 18 febbraio, alle ore 19, all’interno dello Spazio Bianco ci sarà l’ inaugurazione della mostra fotografica “Adelmo e gli altri, omosessuali al confino in Lucania” promossa da Agedo Marche, Arcigay Pesaro e Urbino. La mostra sarà visitabile fino al 28 febbraio, dalle ore 17 alle 19, a ingresso libero. Sabato 22 febbraio, alle ore 17.30 in Biblioteca San Giovanni ci sarà la presentazione del libro "Un educatore ad auschwitz, una storia dimenticata: l’omocausto" (Edizioni La Meridiana, 2023), con Carlo Scovino autore del libro in collaborazione con Amnesty, Agedo Marche e Arcigay Pesaro e Urbino.