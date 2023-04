"Certezze su hospice pediatrico e centro Alzheimer"

Che fine hanno fatto l’hospice per le cure palliative pediatriche di Fano e il centro residenziale per malati di Alzheimer? Se lo chiede il presidente dell’Ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri Paolo Maria Battistini (foto), alla luce del nuovo Piano socio sanitario regionale, rispetto al quale annuncia di voler presentare i propri suggerimenti. In particolare Battistini insiste sulla necessità di accelerare sul "già previsto e finanziato hospice per le cure palliative pediatriche di Fano (dovrebbe sorgere nell’area dell’ex ospedaletto ndr) e sul centro residenziale per malati di Alzheimer" da realizzare a fianco del centro diurno Margherita, in un terreno di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. "Fondazione che – ricorda Battistini – ha mostrato grande sensibilità per questo progetto". E ancora: "Auspichiamo che tali centri siano presenti in ogni Ast (Azienda sanitaria territoriale), considerato il numero sempre in aumento di pazienti e le crescenti difficoltà dei famigliari che li assistono". Infine Battistini chiede chiarimenti "sulla prevista istituzione dell’infermiere di famiglia. Regolamento a suo tempo proposto dalla vecchia giunta e non firmato dal sottoscritto né dal presidente dell’ordine di Ancona poiché non si accennava minimamente alla stretta e indispensabile integrazione con i medici di medicina generale e pediatri".