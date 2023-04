Certi “Bàttiti“ fanno palpitare le emozioni

Ha un titolo dalla doppia valenza il festival presentato ieri che a fine settembre, dal 21 al 24, animerà il parco Miralfiore sui temi della cultura e filosofia dello sport. “Bàttiti“ sono quelli del cuore quando si emoziona per le imprese sportive o praticando sport, ma anche il verbo nella più nobile accezione del combattimento: contro i propri limiti, prima ancora che contro l’avversario.

Paolo Pagnini, ideatore della manifestazione, ha illustrato i temi che animeranno un evento ancora da costruire nei dettagli: "Presentiamo un festival che si svolgerà fra cinque mesi perché ci piace l’idea di condividere con la città il percorso che ci porterà fin là e dare luce agli argomenti che tratteremo". Al fianco di Pagnini, fondatore di Show Village, che ha curato altre iniziative analoghe con successo, ci sono Maurizio Radi, supporter di imprese sportive e sostenitore col suo Fisioradi Medical Center di una vita improntata al benessere; Alessandra Giardina, esperta in logistica ed eventi associativi e Christian Carbonari, social media manager. Uno staff tutto pesarese che potrà contare sulla collaborazione di Paolo De Chiesa, il primo grande nome uscito allo scoperto, slalomista della indimenticabile "valanga azzurra", oggi telecronista Rai per lo sci.

"Una bella opportunità che il Comune ha sposato subito con entusiasmo – dice la Della Dora – per veicolare la cultura dello sport, che in questa città è predominante. Abbraccerà tante realtà sportive, locali e nazionali. L’augurio è che “Bàttiti“ possa durare nel tempo". Pagnini spiega che la data, le tematiche e lo spazio scelti sono piaciuti molto al Comune che ha dato il suo appoggio: "Animeremo la fine dell’estate valorizzando il Miralfiore non solo di sera, con incontri, conferenze e spettacoli, pure di giorno, coinvolgendo le associazioni sportive pesaresi. Perché dello sport si può e si deve parlare ma poi lo si deve poter anche praticare".

"A Pesaro ci sono 350 associazioni sportive e 30.000 praticanti, sono numeri importanti non a caso nel 2017 è stata città europea dello sport – sottolinea Maurizio Radi –. Sarà una vera festa in cui scopriremo anche le storie di persone a cui lo sport ha risanato la vita".

"Ogni forma di sviluppo umano si basa su valori e quelli dello sport danno spinta alle nostre potenzialità – aggiunge Alessandra Giardina –. Ognuno di noi può essere un meraviglioso sportivo senza essere un campione". Insomma sarà un bel mix di spettacolo e divulgazione, con atleti che racconteranno i loro record ma anche le loro rinascite, mentre scrittori e giornalisti faranno rivivere imprese epiche. Ma ci saranno anche esibizioni, camp, presentazioni, proiezioni, readings, installazioni e spazi per le associazioni che vorranno approfittare dell’occasione concessa. Info 338-4122480; infobattitifestival.it, www.battitifestival.it

Elisabetta Ferri