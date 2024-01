Certi castelli difendevano solo il raccolto

Un punto di vista differente sui castelli. Ora lo presento. Il castello è l’emblema del Medioevo. Si è sempre stati condotti a ritenere le fortificazioni come frutto della paura della conquista, del nemico: l’evidente manifestazione del controllo politico su un territorio. Le ragioni della nascita dei castelli sono state spiegate come figlie della politica. In realtà non andò sempre in quel modo. Nei manuali di scuola che affrontano il Medioevo viene spiegato molto raramente che i castelli potevano sorgere anche a guardia di magazzini.

Mi spiego meglio. L’economia, nei secoli di Mezzo, era incentrata soprattutto sullo sfruttamento delle risorse offerte dalla natura e dal mondo animale: agricoltura, gestione delle selve, allevamento e pastorizia. La proprietà della terra era costantemente nelle mani dei ceti egemoni. Questi delegavano lo sfruttamento dei fondi agricoli a sistemi molti fitti di coloni: agricoltori (si legga "poveracci") legati alla terra che lavoravano per il signore. Al colono veniva assegnata una casa rustica sul fondo che doveva lavorare. La casa era di proprietà del signore, come la terra lavorata.

Era di proprietà del signore anche gran parte delle derrate alimentari che venivano prodotte dagli agricoltori. I villaggi colonici producevano grano, fava, olio, vino, tutti quei prodotti venivano stoccati in appositi magazzini presenti presso le città oppure direttamente presso gli agglomerati di agricoltori. Fortificare quei villaggi significava proteggere le derrate alimentari. Ecco come nacquero molti castelli, non con l’intento di proteggere un territorio, ma con l’obiettivo di salvaguardare i magazzini interni che serbavano il frutto tanto caro ai signori, il frutto del lavoro colonico. Tanti piccoli castelli sorsero proprio in quel modo.

puntata 295

Daniele Sacco