Certi “Intrecci Sonori“ che arrivano da violino e violoncello

Ancora un prestigioso concerto per la 65ª Stagione dell’Ente Concerti. Il Teatro Rossini (domani alle ore 18) ospiterà gli “Intrecci Sonori“ affidati all’Orchestra ICO Suoni del Sud e a due solisti dalla carriera internazionale: Enrico Dindo, che torna a Pesaro nella duplice veste di direttore e violoncello solista, al fianco del violino solista di Pavel Berman. In programma due opere fondamentali della musica romantica: il Doppio concerto in la minore per violino, violoncello e orchestra op. 102 di Johannes Brahms e la Sinfonia n. 1 in do minore per orchestra, op. 11 di Felix Mendelssohn-Bartholdy. Inoltre, in occasione delle Settimane rossiniane per il (non) compleanno di Rossini, verrà proposto al pubblico pesarese uno speciale omaggio musicale dedicato al Cigno di Pesaro.

Enrico Dindo, figlio d’arte, ha iniziato lo studio del violoncello a sei anni, perfezionandosi con Antonio Janigro. Nel 1997 ha vinto il Premio Rostropovich a Parigi, dando l’avvio ad una carriera internazionale che lo ha visto ricoprire per lungo tempo il ruolo di primo violoncello solista al Teatro alla Scala di Milano. Si è esibito con le più rinomate orchestre internazionali sotto la direzione di maestri come Muti, Chailly e Rostropovich. Direttore artistico dell’Accademia Filarmonica Romana, ha inciso per Decca e Chandos. Suona un violoncello Pietro Giacomo Rogeri (1717), affidatogli dalla Fondazione Pro Canale. Pavel Berman, vincitore del Concorso Indianapolis, si esibisce regolarmente in Italia e all’estero come solista e direttore con famose orchestre, tra cui i Virtuosi Italiani, la Haydn di Trento e Bolzano e i Berliner Sinfoniker.

L’Orchestra “Suoni del Sud“ è sorta nel 1992 a sostegno delle attività didattiche della classe di Direzione d’orchestra del Conservatorio di Musica “Umberto Giordano“ di Foggia. Biglietti da 8 a 23 euro.

ma. ri. to.