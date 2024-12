Certi libri si trovano solo da noi. Gli scrittori si alleano con gli artisti

Si intitola “Libri che si trovano a Pesaro e Urbino e da nessun’altra parte“ il progetto editoriale del Festival Urbino e le Città del Libro ideata in occasione di Pesaro Capitale della Cultura 2024. Una iniziativa che sarà presentata oggi (ore 20) nella Sala del Maniscalco di Urbino, visto che questa settimana la città è nuovo protagonista di “50×50: Capitali al quadrato“.

“Libri che si trovano a Pesaro e Urbino e da nessun’altra parte" è un cofanetto, in tiratura limitata di 1.000 copie distribuite gratuitamente solo nel nostro territorio, che racchiude dieci racconti illustrati. A raccontarlo sono Alessio Torino e Milena Scaramucci, che hanno realizzato il progetto ideato dall’associazione culturale Practica a cura di Alessandro Baronciani. "Si tratta di storie scritte da dieci scrittori italiani, illustrati da dieci illustratori nati o formati nella nostra provincia – dicono –. Ogni racconto è un prodotto editoriale a sé e si distingue per la tipologia di carta scelta, pantoni, metodi di stampa. Un progetto che racconta come l’illustrazione sia una connotazione intrinseca della città, che riesce ad esprimersi con una pluralità di voci".

Chi parteciperà all’evento di presentazione potrà ricevere una copia. La stampa del cofanetto è stata affidata a un’eccellenza tipografica della provincia, la Nuova Montaccini di Pesaro. "Il progetto rappresenta il paradigma della sintesi tra natura e cultura, perché c’è un lavoro di sapienza sul prodotto libro e sui contenuti, per un’idea di cultura che si rigenera – dice il vicesindaco Daniele Vimini, che commenta anche la settimana da Capitale di Urbino –. Ha un valore particolare, perché proprio in questi giorni stiamo lanciando la strategia della candidatura di Pesaro e Urbino a Capitale Europea della cultura 2033".

A ricordare il filo conduttore della settimana da Capitale è Lara Ottaviani, assessore alla Cultura del Comune di Urbino: "Il tema è il Biorinascimento – spiega Ottaviani – che mette insieme la cultura del Rinascimento, tra passato e proiezione verso il futuro, con un altro fondamento del nostro territorio, quello del biologico. Tre sono i macrotemi su cui ci stiamo concentrando: economia, umanesimo scientifico e benessere".

Alice Muri