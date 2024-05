Cestai d’Italia, unitevi. Intreccio, sfilano i maestri

C’è un’arte antica – quella dell’intreccio di vimini – che da sei anni ha Pesaro come città, capitale per il raduno nazionale dei cestai e delle cestaie d’Italia. Anche oggi, terzo e ultimo giorno della manifestazione aperta al pubblico, all’interno del Parco Miralfiore, i più abili maestri nell’arte dell’intreccio daranno dimostrazione di 42 tecniche artigianali, testimoniando la tradizione locale di 10 regioni italiane. Dalle dalle 9.30 alle 19, alle spalle del bar sociale Utopia, aprirà la mostra-mercato di cesteria rigida, cesteria molle, cesteria in ferro e laboratori per la impagliatura di sedie.

"In programma per oggi – spiega Giovanni Claudio Zuffo, tra gli organizzatori della manifestazione giunta a Pesaro alla sue sesta edizione – ci sono anche dimostrazioni d’intreccio dei manufatti tipici regionali con minilaboratori a misura di adulti e bambini. Essendo la giornata conclusiva, per allietare il pubblico, oggi alle ore 16 sfileranno in abiti storici le signore della

“Banca del Tempo”. Durante le tre giornate è stato possibile incontrare alcuni tra i migliori intrecciatori d’Italia. Si tratta di uno spettacolo che permette di ammirare chi utilizza in maniera magistrale il filo di ferro o sa realizzare le opere di cesteria di mare o di erbe palustri".

Non ultimo i visitatori potranno chiedere di Claudio Mariani e Gerardo Malfeo, vincitori del titolo mondiale di cesteria. "Il campionato internazionale si è svolto quest’anno in Polonia" conferma Zuffo. "Venerdì, primo giorno di manifestazione– spiega la pesarese, Cesarina Bertozzini – il campione mondiale di cesteria, Mariani, ha tenuto anche un corso per cestai esperti del “Cesto a giorno“, mentre sabato mattina ci sono stati dei minicorsi gratuiti per i bambini delle scuole". "L’intreccio nella storia – continua Zuffo, detto Caio il cestaio – è il simposio dei cestai italiani. La manifestazione è alla sesta edizione per il vincolo affettivo che lega la tradizione a questo territorio". La leggenda narra che i marchigiani, nell’arte dell’intreccio siano stati, nella storia, da sempre i maggiori cultori. "Il cesto per eccellenza, legato alla coltivazione del salice era il famoso “crino marchigiano“ – spiega Zuffo –. In mancanza di fildiferro gli artigiani usavano le essenze vegetali per intessere le reti. Ci sono forme perse nella memoria per la scomparsa degli artigiani più anziani. Noi abbiamo recuperato le antiche tecniche affinché possano restare patrimonio culturale comune".

Solidea Vitali Rosati