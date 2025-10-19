Bfc, trasferte decisive

Giuseppe Tassi
Bfc, trasferte decisive
Pesaro
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gli 007 della storiaCaso VildozaBaccalà scadutoRagazzino mortoProf 92 anniSagre in Emilia Romagna
Acquista il giornale
Cronaca"Cestinare la variante prima che faccia danni"
19 ott 2025
SANDRO FRANCESCHETTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pesaro
  3. Cronaca
  4. "Cestinare la variante prima che faccia danni"

"Cestinare la variante prima che faccia danni"

Colli al Metauro, l’attacco del comitato di Cerquelle che conta già 230 aderenti: "Quella saldatura cementificherebbe l’area"

Una riunione del comitato di Via Cerquelle a Lucrezia. Nel riquadro il presidente,. Tommaso Marini

Una riunione del comitato di Via Cerquelle a Lucrezia. Nel riquadro il presidente,. Tommaso Marini

Il sindaco di Colli al Metauro Pietro Briganti dice che fornirà tutte le informazioni. Ma l’unica cosa che vogliono sentirsi dire i componenti di "Via Cerquelle – comitato per la tutela della salute e del territorio di Cartoceto" è che l’iter della variante per la trasformazione da residenziale a industriale dell’area di 6 ettari di Postavecchia-Cerquelle al confine con Lucrezia, venga interrotto e cestinato. "L’esclusione di qualunque destinazione industriale dell’area è un punto non negoziabile. Nessuna apertura a compromessi", evidenzia il comitato costituitosi da poco ma che già conta oltre 230 aderenti. "La trasformazione in zona industriale di quel terreno eliminerebbe l’ultimo margine di separazione tra comparti produttivi e aree abitate, coinvolgendo la vicina Lucrezia. La destinazione originaria prevedeva funzioni residenziali e terziarie proprio per mitigare l’impatto al confine, mentre oggi si vuole far passare una saldatura industriale che cementificherebbe l’area. L’espansione produttiva così a ridosso del confine comprometterebbe interventi programmati a Lucrezia, tra cui il futuro polo scolastico e altre opere pubbliche. Respingiamo con forza le accuse di strumentalizzazione politica e ricordiamo all’amministrazione di Colli che il primo soggetto a rendere nota la propria ferma contrarietà alla variante è stato il Comune di Cartoceto, che il 19 settembre, ben prima nella nascita del nostro comitato, ha presentato osservazioni avverso la modifica di destinazione. Una domanda sorge spontanea: questa variante parziale è davvero una scelta amministrativa neutrale o risponde agli interessi di qualcuno? Stupisce è che un’amministrazione pubblica parli anche a nome di un privato. Amministrazione che dovrebbe ancorare la propria azione solo all’interesse della collettività". La conclusione è netta: "Siamo di fronte a uno sviluppo che sarebbe tutt’altro che sostenibile. Cancellare la fascia di rispetto significherebbe incidere sulla qualità della vita dei residenti e mettere in discussione una pianificazione condivisa tra territori confinanti. Colli al Metauro si fermi prima che i danni diventino irreversibili". Presidente del comitato è Tommaso Marini, vice Marco Ginoble, segretario Sauro Bacchiocchi, tesoriera Elisa Manoni e consigliera Nadia Ciacci.

Sandro Franceschetti

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Ambiente