"Cestinare la variante prima che faccia danni"

Il sindaco di Colli al Metauro Pietro Briganti dice che fornirà tutte le informazioni. Ma l’unica cosa che vogliono sentirsi dire i componenti di "Via Cerquelle – comitato per la tutela della salute e del territorio di Cartoceto" è che l’iter della variante per la trasformazione da residenziale a industriale dell’area di 6 ettari di Postavecchia-Cerquelle al confine con Lucrezia, venga interrotto e cestinato. "L’esclusione di qualunque destinazione industriale dell’area è un punto non negoziabile. Nessuna apertura a compromessi", evidenzia il comitato costituitosi da poco ma che già conta oltre 230 aderenti. "La trasformazione in zona industriale di quel terreno eliminerebbe l’ultimo margine di separazione tra comparti produttivi e aree abitate, coinvolgendo la vicina Lucrezia. La destinazione originaria prevedeva funzioni residenziali e terziarie proprio per mitigare l’impatto al confine, mentre oggi si vuole far passare una saldatura industriale che cementificherebbe l’area. L’espansione produttiva così a ridosso del confine comprometterebbe interventi programmati a Lucrezia, tra cui il futuro polo scolastico e altre opere pubbliche. Respingiamo con forza le accuse di strumentalizzazione politica e ricordiamo all’amministrazione di Colli che il primo soggetto a rendere nota la propria ferma contrarietà alla variante è stato il Comune di Cartoceto, che il 19 settembre, ben prima nella nascita del nostro comitato, ha presentato osservazioni avverso la modifica di destinazione. Una domanda sorge spontanea: questa variante parziale è davvero una scelta amministrativa neutrale o risponde agli interessi di qualcuno? Stupisce è che un’amministrazione pubblica parli anche a nome di un privato. Amministrazione che dovrebbe ancorare la propria azione solo all’interesse della collettività". La conclusione è netta: "Siamo di fronte a uno sviluppo che sarebbe tutt’altro che sostenibile. Cancellare la fascia di rispetto significherebbe incidere sulla qualità della vita dei residenti e mettere in discussione una pianificazione condivisa tra territori confinanti. Colli al Metauro si fermi prima che i danni diventino irreversibili". Presidente del comitato è Tommaso Marini, vice Marco Ginoble, segretario Sauro Bacchiocchi, tesoriera Elisa Manoni e consigliera Nadia Ciacci.

Sandro Franceschetti