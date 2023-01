Cgil, è scoccata l’ora del congresso "E adesso le tessere aumentano"

Ci sono aspetti del mondo sindacale, nel caso specifico la Cgil, che ricordano la funzione delle vecchie parrocchie "perché soprattutto nell’entroterra i nostri rappresentanti – dice Roberto Rossini segretario Cgil in uscita ma che verrà riconfermato domani – che ricordano la funzione del prete o del farmacista. Siamo un punto di riferimento per molti perché arrivano per chiedere consigli, come fare per una multa ed anche per scrivere lettere per chi ha difficoltà con l’italiano". Una delle facce emersa in vista del decimo congresso che è in programma domani e dopodomani a villa Cattani Stuart a Trebbiantico. Nessuna rivoluzione all’orizzonte per la Cgil che in tutta la provincia ha 46mila iscritti – la metà pensionati – e che ha coinvolto in due mesi di assemblee circa diecimila persone. Due le liste sul tavolo, quella guidata da Roberto Rossini ed una seconda che ha raccolto il 2% dei voti (6500 alle urne) di stampo molto radicale. Del tipo lotta dura senza paura: ‘Le radici del sindacato, senza lotta non c’è futuro‘.

Accanto a Roberto Rossini anche Laura Aiudi che assieme a Vania Sciumbata dovrebbero formare il vertice per i prossimi anni del sindaco in provincia. Una storia interna, il congresso alle porte, ma da dove emerge anche uno spaccato sociale "perché stiamo cercando, soprattutto nell’entroterra, di organizzarci per venire incontro – dice Laura Aiudi – alle richieste che arrivano soprattutto dai lavoratori stranieri. che sono tanti, per cui ci stiamo attrezzando in territori come Macerata Feltria, Urbino e Cagli". Emerge anche un quadro di una situazione che va cambiando all’interno delle fabbriche "perché si sta notando una inversione di tendenza nel tesseramento – continua Aiudi – soprattutto nella fascia d’eta che va dai 30 ai 50 anni. Questo anche in virtù del fatto che aumentano i lavoratori a chiamata, quelli a tempo definito, i part time per cui c’è una maggiore richiesta di tutela e quindi aumentano le iscrizioni al sindacato".

Un mondo, questo dei precari, che entra soprattutto in alcuni settori lavorativi come i servizi di pulizia, le mense, la ristorazione ed anche l’alberghiero. "E in questo mondo sono soprattutto le donne ad essere le più coinvolte alcune per scelta altre per bisogno", dice la Cgil.

Il precariato come forma sempre più in espansione all’interno di un mondo del lavoro sempre più flessibile e che sta portando anche a novità assolute. "All’interno della Benelli Armi di Urbino – dice Rossini – si è costituito per la prima volta in Italia, una rappresentanza interna – le Rsu, ndr – espressione dei lavoratori che non hanno un contratto a tempo indeterminato".

Alla presentazione si è parlato anche dei documenti congressuali e quindi le linee guida che avrà il sindacato, non solo in provincia, ma anche in tutta Italia. A Villa Cattani Stuart domani e dopodomani si svolgerà il congresso, che a sua volta eleggerà l’assemblea generale che quindi voterà il nuovo segretario che è poi Roberto Rossini, il qualer a sua volta nominerà i suoi due colonnelli e cioè Laura Aiudi e Vania Sciumbata ieri mattina assente alla presentazione del congresso perché impegnata all’hotel Flaminio per il congresso dei bancari. Che aria tira per il mondo del lavoro? Roberto Rossini non ha dubbi: "Brutta".

m.g.