Cgil: oggi manifestazione per la pace in Ucraina

"Anche la Cgil si mobilita per la pace: grande assente nel dibattito politico italiano ed europeo". Inizia così la nota del sindacato, nell’annunciare le iniziative per l’anniversario dello scoppio della guerra in Ucraina. "La coalizione “Europe for Peace” manifesterà in oltre cento piazze italiane per chiedere all’Europa di aprire al più presto un negoziato di pace". Oggi a Pesaro e Fano sono state organizzate due manifestazioni: in piazza del Popolo alle 17 e a Fano alle 17.45 per la “Camminata per la pace”. "La Cgil Pesaro e Urbino aderisce e promuove anche la marcia notturna Perugia – Assisi, sempre il 24 febbraio: “per dare voce a chi non ha voce”".