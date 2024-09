Champagne o colla per i denti. Coppia rubava di tutto, arrestati

Sono stati beccati tutti e 4 con le mani nel sacco, dove mettevano la refurtiva (foto). Con soli due colpi, la prima coppia arrestata mercoledì, moglie e marito 30enni dell’Est Europa, aveva rubato (al Globo e al Conad del Fano Center) merce per oltre 2000 euro. Solo di champagne Moet Chandon e Dom Perignon circa 800 euro. Ma tra le cose sequestrate dai poliziotti al momento dell’arresto ci sono anche 4 tubetti di colla per dentiera. Erano venuti in trasferta nella nostra provincia, da un campo rom di Napoli, a bordo di una Dacia nuova di pacca che però qui a Fano ha fatto subito scattare l’allarme del targasystem, essendo già stata segnalata da alcuni commercianti che avevano subito furti.

Più vicini ai 40 anni, invece l’altra coppia, sempre dell’Est, arrestati invece giovedì all’imbocco dell’A14 a Pesaro dalla questura su segnalazione del Commissariato di Fano. Erano venuti in Panda e si erano accontentati di poco meno di mille euro di merce, rinvenuta con ancora l’antitaccheggio, che neutralizzavano con un dispositivo elettronico. Rapide ed efficaci le indagini condotte dagli agenti del Commissariato di Fano assieme a quelli della Polizia Locale, attraverso gli occhi elettronici della città. Il gip di Pesaro ha convalidato gli arresti rimettendoli tutti in libertà: i primi con la misura dell’obbligo di dimora a Napoli, gli altri con divieto di dimora in provincia.