Chantal Bomprezzi: "Giovani ma capaci di battere la destra"

"Dal primo secondo dopo la fine del congresso chi sarà segretaria collaborerà con l’altra perché il nostro avversario vero è fuori dal Pd: è la destra". Lo spiega la candidata alla segreteria regionale del Pd Marche Chantal Bomprezzi a margine di un’iniziativa alla Casa del Popolo di Villa Fastiggi a Pesaro davanti ad un centinaio di persone. Chantal Bomprezzi, consigliere comunale di minoranza a Senigallia dove nella scorsa legislatura è stata anche assessore, ha 32 anni e nella vita si occupa di diritto e tecnologie sia in ambito accademico all’Università di Bologna che in quello legale.

Da Pesaro tende la mano alla sua competitor per la corsa alla segreteria Michela Bellomaria. "Quando c’è una competizione elettorale interna al partito non deve essere vista come una mancanza di voglia di unità o di voler essere divisivi – dice Bomprezzi –. Il fatto che ci sia un’occasione per favorire la partecipazione e il confronto è un valore aggiunto. Questo porta nel lungo periodo anche all’innalzamento della qualità". In caso di vittoria le spetta un compito difficile: quello di rimettere in sesto un partito commissariato. "Siamo un gruppo di 24 promotori iniziali tra cui molti giovani di varia provenienza territoriale. Non abbiamo messo sul piatto dei nomi o delle proposte di candidatura ma semplicemente qualche idea sui valore, sui temi e su come si dovrebbe stare in un partito. Abbiamo fatto un appello ai nostri dirigenti regionali – conclude Chantal Bomprezzi – affinché si mettessero al nostro fianco per un ribaltamento del partito che deve essere inteso in senso positivo, come cambiamento di metodo e di prospettiva, non come una rottamazione".