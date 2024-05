Chardonnay e calici rossiniani: che musica alla Collina delle fate

FOSSOMBRONE

Andar per cantine scoprendo quali sono i vini di ispirazione rossiniana, ovvero sorseggiare quei calici che in qualche modo sono lontani, o forse vicini, parenti di quelli che tanto amava e beveva Rossini a Parigi. La prima tappa "cantiniera" del Grof, Gioachino Rossini opera food, propone un focus su un’azienda vinicola localissima ma con chiare implicazioni francesi, sia per architettura che per filosofia: la Collina delle Fate di Fossombrone. Qui saranno assaggiati tre vini in particolare, raccontati nelle loro somiglianze con i vini rossiniani dal sommelier e rossinologo Otello Renzi: "Degustaremo – dice Renzi – M’Arte Brut Metodo Classico Chardonnay e Pinot Nero, Alfresco Chardonnay, Arte Sia Marche Igt Pinot Nero: sono vini locali ma dal carattere internazionale, che spiccano per mineralità molto importante. Vini raffinatissimi, soprattutto lo Chardonnay ma anche il Pinot nero che si presta a un buon affinamento e che ha una struttura molto minteressante"

In abbinamento ci saranno assaggi di prodotti tipici anch’essi con implicazioni rossiniane, a cominciare dall’ oliva Ascolana (di cui Rossini era un grande estimatore) Dop con mayo al limone. Quindi lonzetto e gnocco fritto, a seguire la crescia al formaggio in piastra con lardo del Montefeltro e misticanza, e ancora il risotto agli asparagi selvatici e formaggio pecorino semistagionato. Gran finale con formaggio di Fossa Dop e fragole fresche. "Sono abbinamenti pensati per valorizzare sia i vini che le preparazioni", dice Renzi. L’appuntamento rientra nel ciclo "Dalla Vigna alla tavola", progetto della Regione che punta a valorizzare l’enoturismo e le tipicità Informazioni e prenotazioni: 0721 726334.