Che brutto, il belvedere. La terrazza cade a pezzi: "Ma qui nessuno la ripara"

La terrazza panoramica dei giardini Marinai d’Italia, affaccio sulla costa che nelle giornate limpide consente alla vista di spaziare fino a Rimini, sta perdendo i pezzi. E le transenne, posizionate qualche settimana fa per impedire l’accesso alla struttura la cui base in legno risulta sconnessa in più parti, sono ogni giorno che passa sempre più mal sopportate dai cittadini. Del resto, la terrazza, a metà strada tra Gabicce Mare e Monte, è un belvedere molto frequentato tutto l’anno: è il punto di sosta preferito per chi percorre il bel sentiero nel verde che consente di raggiungere rapidamente il mare, mentre in estate è uno dei luoghi dove vengono celebrate da don Mario le messe all’aperto molto amate dai turisti. Per questo, l’attuale stato del manufatto fa discutere.

Portavoce del malcontento è il presidente del circolo di FdI di Gabicce Mare, Oscar Olmeda, che chiede al Comune un rapido intervento di riparazione della terrazza. "E’ un belvedere bellissimo – dice - . La soluzione al problema non era transennare, come è stato fatto, ma riparare. Ho segnalato i danni alla struttura il 24 marzo, e ad oggi la situazione non è ancora stata risolta. Questo è grave. Ci troviamo ormai all’inizio della stagione – prosegue - sono giorni già frequentati dai turisti, e questo non è certo un bel biglietto da visita". Anche perché ricorda Olmeda, assessore ai Lavori pubblici dal 1999 al 2004 con il sindaco Domenico Pritelli, questo belvedere ha una storia importante. "Sotto alla pavimentazione fu realizzata una struttura in cemento che si pensava di utilizzare per un collegamento al mare con un piccolo elevatore – racconta Olmeda - . Ma non se ne fece più niente. Certo è che adesso, nonostante il suo valore, tutto il contesto è trascurato. Il legno è da sostituire non solo nella terrazza, ma anche nelle sedute attorno al giardino. Qui le asticelle sono molto rovinate, alcune mancano e ci sono chiodi sporgenti. Per questo chiediamo al Comune di intervenire al più presto".

In merito alla manutenzione, le critiche del presidente del circolo locale di FdI si rivolgono anche verso il mancato taglio dell’erba lungo il sentiero che dal piazzale del Turismo in via della Vittoria sale al vecchio cimitero. "La scalinata in legno è malmessa, ma soprattutto non è stata finora praticabile, perché i gradini coperti dall’erba alta sono poco visibili. Riteniamo che anche questo percorso – conclude Olmeda - che porta a un’area verde molto bella meriti di essere tenuto bene e in sicurezza, mantenendo la scala pulita e ben accessibile".