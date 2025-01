"Che caos per avere i sacchetti della differenziata"

"Ottenere i sacchetti per la raccolta differenziata è un percorso davvero complicato. Vorrei segnalare questo grave disservizio". Tabitha Piersantini (nella foto), fisioterapista di Pesaro, residente nella zona centro mare, ci racconta di quanto sia complicata la procedura per avere accesso al servizio di distribuzione dei sacchetti.

"Con la mia tessera sanitaria dovrei ritirarli nei box predisposti da Marche Multiservizi – racconta –. Lo faccio sia per me che per una persona anziana che abita nel mio palazzo e che fa difficoltà a muoversi. In via Oberdan erano esauriti, il distributore di viale Zara era rotto e in quello che si trova nel centro storico la tessera non veniva letta. E allora mi sono recata personalmente nella sede del centro servizi a chiedere se fosse possibile avere i sacchetti per tutto l’anno. L’operatore al front office è stato molto gentile ma ha detto di non potermi aiutare e mi ha suggerito di contattare il numero verde.

Sono tanti i residenti del centro storico, in particolare le persone anziane, ad avere, come me, problemi ad ottenere i sacchetti per la differenziata. Sarebbe molto meglio se si potesse tornare, come una volta, ad avere la distribuzione direttamente casa per casa".