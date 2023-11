Che danza con “Ballade“

Prosegue stasera la Stagione Capitale Danza al Teatro Rossini. La MM Contemporary Dance Company, diretta da Michele Merola, presenta, sotto il titolo “Ballade“, uno spettacolo composto da due inedite coreografie firmate da due autori italiani, Mauro Bigonzetti ed Enrico Morelli, piece che ha anche ricevuto il Premio Danza & Danza 2022 come miglior produzione italiana. I brani interpretati dai danzatori accompagneranno il pubblico in un viaggio tra generazioni diverse. “Ballade“ di Bigonzetti è un ritratto a tutto tondo degli anni Ottanta, decennio che ha ormai perso i suoi confini temporali per diventare simbolo di un’epoca, mentre “Elegia“ di Morelli è ambientato e racconta la nostra epoca attuale, periodo che mai come ora porta vertigine e smarrimento, ma anche la rinnovata speranza di un nuovo inizio.

Lo spettacolo a teatro sarà alle 21. Con la stagione di danza torna anche Oltre la Scena, ciclo di brevi incontri online pensati per esplorare gli spettacoli in programma a cura di Francesca Pedroni, giornalista, critico e studiosa di danza. L’introduzione a Balllade ha luogo mercoledì 22 novembre alle ore 18 su Zoom (ID riunione: 864 6114 9289, codice d’accesso 765324).