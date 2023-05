"Che disastro sulle case di comunità"

Franco Pesaresi, esperto di non autosufficienza, direttore dell’Ambito territoriale sociale di Jesi, ha dato numeri e ulteriore sostanza alle critiche durante l’incontro a Villa Fastiggi: "Lo stato di attuazione relativa agli investimenti sul territorio – ha esordito – è così negativo, fermo al 5% per la progettazione delle case di comunità e sotto 1% per gli ospedali di comunità che rischiamo di perdere finanziamenti agganciati al Pnrr. Con questa dislocazione, casuale nel territorio, si impiegheranno decenni a rimediare ai danni fatti per una distribuzione iniqua delle risorse". Pesaresi ha poi acceso la miccia: "La casa di comunità è una struttura territoriale dove dentro c’è l’offerta ambulatoriale e domiciliare di base (radiologia, laboratorio analisi, specialisti, l’ostetricia, i medici di medicina generale…). Ogni 50mila abitanti ce ne dovrebbe essere una: nelle Marche dovrebbero essere 29. Dovrebbero essere distribuite in modo equo: tra quelle realizzate, quelle che realizzeremo e quelle previste, invece, abbiamo una distribuzione casuale. Basti citare due casi limite: il distretto di Senigallia ha una casa di comunità ogni 13mila abitanti, il distretto di Pesaro una ogni 69mila abitanti. Ed è l’unico capoluogo di provincia a non averla, anche se si tratta di strutture di base. Al 31 marzo ci sarebbe dovuto essere il progetto esecutivo approvato per interventi. Bene, ora su un investimento di 48 milioni di euro i progetti esecutivi sono per 2,6 milioni, pari al 5% del previsto". Sugli ospedali di comunità il bilancio dato da Pesaresi è peggiore: "Intanto non è un ospedale, ma una struttura residenziale di livello più alto di una Rsa che supporta la dimissione del paziente, garantendo una convalescenza assistita per una media di due settimane. Ebbene abbiamo perso l’occasione per compensare territori rimasti scoperti e lo stato d’attuazione è pressoché inesistente: al distretto di Senigallia verranno assegnati, negli ospedali di comunità, 10 posti letto ogni 100mila abitanti e al distretto di Urbino, 105 ogni 100mila abitanti. Nel primo caso uno ogni cinque, nel secondo caso uno ogni 10: invece di riequilibrare la dotazione urbinate, è stata esasperata. L’attuazione è ad oggi modestissima: dei 23 milioni di euro di investimento al 31 marzo, la progettazione esecutiva è solo per 400mila euro. La percentuale? Siamo allo zero virgola".