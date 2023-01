Che duelli coi giochi da tavolo, spopolano le "Ludolimpiadi"

Messi alle spalle i mesi bui della pandemia, è ora di tornare a divertirsi con le Ludolimpiadi, organizzate dalle sei ludoteche Marche Nord, che ieri sera sono arrivate a Pesaro. Nate nel 2020 da una proposta formulata dall’associazione giovanile di Gradara "GioGra", sono un circuito a tappe, una per ciascun gruppo partecipante, da svolgere nelle rispettive sedi con sfide a colpi di giochi da tavolo e delle classifiche finali. Alla proposta di GioGra avevano aderito in prima istanza la Ludoteca Club IDDU Urbino, ALC Pesaro in Gioco e Inscatolarci, di Fano, ma, dopo il successo dell’edizione di prova, il Covid aveva costretto gli organizzatori a fermarsi per due anni. Tuttavia, il periodo di pausa è stato sfruttato per perfezionare il regolamento del circuito e tornare con una seconda edizione rinnovata e con due aggiunte: Ludus Sempronii, di Fossombrone, e Terra Ludyca, di Senigallia. Proprio quest’ultima è stata, a dicembre, l’associazione ospitante del primo appuntamento delle Ludolimpiadi 202223, che ieri hanno fatto a Pesaro, in largo Volontari del sangue 15, alle ore 21.30, nella sede di ALC Pesaro in Gioco. La serata è stata incentrata su sfide ai titoli Dominion e 7Wonders. In gara sono stati i "campioni" portati da ciascuna associazione, ma, per le prossime tappe, chiunque potrà chiedere di entrare a far parte delle squadre partecipanti al campionato, contattando una delle ludoteche iscritte.

Terminate le partite, i migliori giocatori della serata saranno premiati con medaglie, e non solo, e ciascun partecipante fornirà alla squadra rappresentata dei punti in base al proprio piazzamento, che serviranno per eleggere, a fine anno, la Ludoteca dell’anno. Accanto alla competizione, durante ogni tappa ci sarà anche attività di gioco libero, aperta a tutti. Per informazioni si può anche seguire la pagina Facebook "Ludolimpiadi". Prossime tappe: marzo a Urbino (serata di giochi astratti), aprile a Fossombrone (giochi strategici), giugno a Fano (giochi di carte collezionabili), settembre a Gradara (puzzle game e premazione vincitori Ludolimpiadi)

Nicola Petricca