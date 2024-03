"Che emozione incontrare il Papa"

Dall’Uganda al Vaticano passando per Apecchio. A raccontare la storia la famiglia Maltagliati, con Massimo, Tania ed Elia. "Il 27 febbraio scorso – raccontano i Maltagliati – con nostro figlio Elia Min Chuan , il nostro sacerdote don Sauro Profiri, il nuovo Vescovo diocesano Andrea Andreozzi e un altro cittadino apecchiese Luca Bagiacchi, a bordo di un pulmino siamo partiti in direzione Roma per partecipare all’udienza generale del Papa prevista per il giorno dopo. Don Sauro aveva chiesto alla Prefettura Pontificia di poter partecipare all’udienza di mercoledì 28 febbraio per poter donare direttamente al Pontefice Francesco un pastorale creato interamente dai ragazzi ugandesi che fanno parte del progetto di sviluppo portato avanti dall’associazione Africa Mission fondata da Don Vittorio Pastori (meglio conosciuto come don Vittorione) i quali, in occasione di un viaggio in Italia dell’anno precedente, pur incontrando il Pontefice, non erano riusciti a consegnarlo perché privi di permesso. Arrivati a Roma siamo stati accolti calorosamente nella casa della famiglia Paolina e abbiamo passato una piacevole serata di convivialità insieme a tutti i sacerdoti presenti. Il mercoledì mattina siamo partiti di buon’ora alla volta della città del Vaticano per dirigerci poi nella sala Nervi dove si sarebbe svolta l’udienza. Nella grande sala Nervi il nostro piccolo gruppo aveva un posto nel settore speciale, proprio davanti al Papa – continuano i Maltagliati – noi, nostro figlio Elia in carrozzina e don Sauro eravamo addirittura nel settore baciamano dove il pontefice a fine udienza saluta i fedeli di persona. Nel momento in cui Papa Francesco è entrato nella sala Nervi, l’emozione è stata fortissima. Per tutta l’udienza si respirava un’aria di grande pace e serenità che ci ha permesso di ascoltare con il cuore aperto il suo messaggio. Nostro figlio Elia al termine della catechesi era emozionato e impaziente di poterlo toccare. Alla fine dell’udienza il pontefice è arrivato fino a noi. Non si può descrivere l’emozione di felicità e serenità che ci ha trasmesso con la sua presenza così vicina e ricevere la benedizione. Mentre il pontefice salutava Elia che sprizzava di gioia dicendogli “Viva il papa“ appoggiandogli la mano sulle sue ginocchia, in noi ha provocato una forte emozione. Anche il nostro sacerdote don Sauro ha potuto salutare e abbracciare il santo padre consegnando il pastorale donato dai ragazzi ugandesi raccontandogliene la storia e i colori che erano rappresentati, la bandiera italiana, ugandese e vaticana. Elia ha visto due volte il Papa e il pontefice lo ha riconosciuto la seconda volta".

Amedeo Pisciolini