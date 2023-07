Che fare in caso di emergenza? Il Club Mattei insegna la prevenzione

Terremoto, alluvioni, calamità naturali: la prevenzione inizia dai cittadini con i corretti comportamenti da adottare nel momento dell’emergenza. Questo il senso della campagna d’informazione promossa dal club Mattei-protezione civile e Comune. Dai prossimi giorni circoleranno sui social e in tv tre video-spot realizzati dal regista Henry Secchiaroli: "Lo stile è semplice e intuitivo per far comprendere a tutti i comportamenti fondamentali". Alcuni esempi: in caso di terremoto non avere oggetti che possono cadere sopra il letto, non usare ascensori e ripararsi sotto un tavolo, non rercarsi in garage, neppure in caso di alluvione. "Durante le emergenze – fa notare il presidente del club Mattei-protezione civile, Saverio Olivi – le scelte vanno prese in pochi secondi e bisogna avere le idee chiare". Sarà stampato anche un vademecum da distribuire durante gli incontri periodicamente organizzati.

La presentazione della campagna informativa è stata l’occasione per far conoscere le novità del Coc (Centro operativo comunale) che si è dotato di un centralino per le emergenze (0721. 887911) in grado di gestirà le telefonate in arrivo fornendo al cittadino il tempo di attesa per la risposta. La sede di via Borsellino è stata inoltre dotata di 15 pc e di altrettante postazioni di lavoro anche per la gestione delle situazioni più delicate, dalle persone malate nelle abitazioni e case di riposo. "Abbiamo voluto creare strumenti comunicativi per fare prevenzione – ha aggiunto il vicesindaco Cristian Fanesi – ed essere pronti nel momento delle scelte". "La protezione civile di Fano è una eccellenza – ha sottolineato il sindaco Massimo Seri – messa alla prova in più occasioni dal terremoto alle alluvioni, dalle nevicate all’ordigno bellico. Il segreto è la grande alleanza tra il club Mattei-protezione civile e l’amministrazione". "Con il Comune – ha confermato Olivi – c’è convergenza di obiettivi".