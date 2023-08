"Che fine ha fatto la nuova piscina?"

Dopo mesi in cui è calato il silenzio sull’argomento, i consiglieri comunali 5 Stelle (Francesco Panaroni, Tommaso Mazzanti e Giovanni Fontana), vogliono sapere quando aprirà la nuova piscina, un colosso di architettura e moderna tecnologia, che tuttavia considerano una cattedrale nel deserto. Per questo ieri hanno protocollato una interpellanza sul nuovo impianto natatorio fanese che alla Fondazione Carifano (che lo ha affidato in usufrutto gratuito al Comune di Fano per 30 anni) è costato oltre 7 milioni di euro. Classe energetica A, formato da spogliatoi, uffici, caffetteria e ben quattro vasche (una più grande da 25 metri e tre più piccole di cui una destinata alla riabilitazione, con ingresso indipendente, e le altre due per la scuola nuoto e l’acquagym) era stato definito dal presidente Giorgio Gragnola "una Ferrari che non può essere messa in mano ad un neopatentato".

Un impianto capace di accogliere nella sua tribuna ben 250 spettatori, isolato però dal resto della città. "Abbiamo più volte sottolineato - ricordano i consiglieri pentastellati - che ubicare la piscina nell’attuale sito, sia stata una scelta sbagliata: difficile da raggiungere e pericolosa. E’ impensabile infatti far percorrere via Papiria e via Mattei ad un ragazzino in bicicletta per raggiungere l’impianto natatorio, in attesa che sia terminata la prevista pista ciclabile interna al campo d’aviazione".

Per questo chiedono al sindaco e alla giunta "se non ritengano pericoloso mandare i ragazzini in bici, rischiando di incentivare l’utilizzo dell’auto in barba alla città delle Bambine e dei Bambini ed al progetto "A scuola ci andiamo da soli" e nel caso se sia stato previsto un servizio di navetta per raggiungere la Piscina in sicurezza". In quella zona per i 5 Stelle si pone poi un altro problema di viabilità. "Ma davvero, una volta completata la ciclabile, pensate di prevedere in corrispondenza dell’ingresso, attraversamenti pedonali a raso e a chiamata in via Mattei? Ma vi rendete conto che fermare di continuo il traffico lì, creerebbe disagi enormi provocando ulteriori situazioni di non sicurezza?". "Nel documento ci sono due aspetti, il più corposo non ci riguarda - commenta il presidente della Fondazione Giorgio Gragnola - Per quello che riguarda la Fondazione, c’è stato il Bando, c’è stata l’aggiudicazione dell’appalto, c’è un gestore. Ma siamo nella settimana dopo Ferragosto in cui l’Italia è ferma è mi pare fuori luogo questa richiesta, in questi giorni. Siamo al 99,9% di quello che ci compete per arrivare alla consegna della piscina. Però viviamo in un mondo in cui tutto è maledettamente complicato, anche in termini autorizzativi di agibilità. Era necessario avere il nome del gestore per completare l’Iter, perché per la verifica per la pressione, la tenuta, come girano gli impianti, le varie cose che devono essere certificate…bisogna riempire la piscina. Che è un bel costo importante. Quindi questa cosa bisogna farla nell’immediatezza dell’apertura al pubblico che credo possa essere tra la fine di settembre e i primi di ottobre".

Dal momento dell’entrata in funzione della nuova piscina, poi, chiuderà la Dini Salvalai attualmente gestita dalla Fanum Fortunae Nuoto che fa parte dell’Ati che si è aggiudicata il bando della gestione del nuovo impianto.

