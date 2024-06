"Che fine ha fatto la variante di Gaifa e cosa dice Scaramucci?"

"Quale sarà il futuro dell’area di Gaifa a Canavaccio?" Se lo chiede il consiglio direttivo del "La Lupus In Fabula" che pone la domanda nuovamente, a Federico Scaramucci. "In campagna elettorale si è parlato molto della mega discarica di Riceci di Petriano. Sembra scomparsa la super variante urbanistica che interessa le località di Pantiere, Bivio a Borzaga e Santo Stefano di Gaifa. Questa, richiesta dalle ditte Imab Group e Società Agricola Ca’ La Vincenza, attualmente è sotto esame della Provincia, competente in materia di Valutazione ambientale Strategica, a cui sono state sottoposte le due aree agricole che si vupansione produttiva D1- artigianale - industriale. I termini per proporre osservazioni scadranno il 15 luglio. Entro questa data cittadini, associazioni e partiti potranno chiedere modifiche alla variante di Prg e motivare la propria opposizione per ragioni ambientali, sociali ed economiche. Cosa ne pensa il candidato Scaramucci di questa variante? - rimarcano dall’associazione ambientalista -. Che cosa farà se sarà eletto? L’adozione della variante c’è stata il 21 dicembre 2023 con due soli voti contrari, quelli dei consiglieri Davide Balducci e Lorenzo Santi e quindi sarebbe ancora possibile fermare l’iter di adozione definitiva. Per Scaramucci è accettabile il sacrificio dell’area agricola di Santo Stefano di Gaifa, di elevato valore paesaggistico, storico e archeologico per fare un favore a Antonio Bruscoli?".

fra. pier.